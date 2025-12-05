Nem várt helyről jött a segítség: Elsősök mentették meg a fuldokló tanítónő életét

Egy fuldokló tanítónőt három elsős diákja mentett meg, akik azonnal a segítségére siettek, amikor az órán rosszul lett és fulladozni kezdett. A tanítónő majdnem megfulladt, a három kisfiút hősként ünnepli az iskola.

Diákjai mentették meg a tanítónő életét Fotó: unsplash

Majdnem megfulladt a tanítónő az osztályteremben

Egy 23 éves virginiai tanárnő Madison Swift evett egy pár falatot diákjai előtt, de az étel a torkán akadt, és fulladozni kezdett.

Éppen ettem, miközben egy diákkal dolgoztam, amikor hirtelen fulladozni kezdtem az ételtől

A gyerekek észrevették, hogy valami nincs rendben. Az egyik elsős kisfiú elmondta, hogy a tanítónő arca és szeme vörösödni kezdett, ezért gyorsan akcióba léptek.

A gyerekek közül egy kisfiú megnyomta a falon lévő segélyhívó gombot, majd a többi diákkal együtt felkiáltott, hogy a tanáruk fulladozik. Ugyanekkor egy másik diák átszaladt egy közeli tanterembe, hogy segítséget kérjen egy másik tanártól.

Miközben a bátor gyerekek segítséget hívtak, az egyik közelben ülő kisfiú odament hozzá, hogy megveregesse a hátát.

A mellettem ülő diák erősen megveregette a hátam, ahol beszorult az étel

A tanítónő elmondta, hogy a diákja kétségkívül megmentették az életét. A 7 éves Kolton Hersh, a 6 éves Dereck Contreras-Franco és a 6 éves Bryson Doss hatalmas dicséretet kapott az iskolától, amit a közösségi oldalukon közzé is tettek.

Annyira büszkék vagyunk erre a három elsősre! Akcióba lendültek, amikor észrevették, hogy a tanáruk fulladozik. Köszönjük Lakeview hőseinek

A tanítónő hozzászólt a poszthoz és azt írta: "Az én kis életmentőim!!" A gyerekek gyors reakciója megmentette a tanítónő életét, aki kis jutalmakkal ajándékozta meg a bátor diákjait - írja a People.