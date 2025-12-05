RETRO RÁDIÓ

Nem várt helyről jött a segítség: Elsősök mentették meg a fuldokló tanítónő életét

A gyerekek megmentették a tanítónő életét.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.05. 12:00
iskola fuldoklás tanítónő

Egy fuldokló tanítónőt három elsős diákja mentett meg, akik azonnal a segítségére siettek, amikor az órán rosszul lett és fulladozni kezdett. A tanítónő majdnem megfulladt, a három kisfiút hősként ünnepli az iskola.

Majdnem megfulladt a tanítónő az osztályteremben
Diákjai mentették meg a tanítónő életét         Fotó:  unsplash

Majdnem megfulladt a tanítónő az osztályteremben

Egy 23 éves virginiai tanárnő Madison Swift evett egy pár falatot diákjai előtt, de az étel a torkán akadt, és fulladozni kezdett.

Éppen ettem, miközben egy diákkal dolgoztam, amikor hirtelen fulladozni kezdtem az ételtől

A gyerekek észrevették, hogy valami nincs rendben. Az egyik elsős kisfiú elmondta, hogy a tanítónő arca és szeme vörösödni kezdett, ezért gyorsan akcióba léptek.

A gyerekek közül egy kisfiú megnyomta a falon lévő segélyhívó gombot, majd a többi diákkal együtt felkiáltott, hogy a tanáruk fulladozik. Ugyanekkor egy másik diák átszaladt egy közeli tanterembe, hogy segítséget kérjen egy másik tanártól.

Miközben a bátor gyerekek segítséget hívtak, az egyik közelben ülő kisfiú odament hozzá, hogy megveregesse a hátát.

A mellettem ülő diák erősen megveregette a hátam, ahol beszorult az étel

A tanítónő elmondta, hogy a diákja kétségkívül megmentették az életét. A 7 éves Kolton Hersh, a 6 éves Dereck Contreras-Franco és a 6 éves Bryson Doss hatalmas dicséretet kapott az iskolától, amit a közösségi oldalukon közzé is tettek.

Annyira büszkék vagyunk erre a három elsősre! Akcióba lendültek, amikor észrevették, hogy a tanáruk fulladozik. Köszönjük Lakeview hőseinek

A tanítónő hozzászólt a poszthoz és azt írta: "Az én kis életmentőim!!" A gyerekek gyors reakciója megmentette a tanítónő életét, aki kis jutalmakkal ajándékozta meg a bátor diákjait - írja a People.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu