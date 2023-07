„Kár, hogy ez az egyetlen célja” – szétszedik a kommentelők Karácsonyt az Üllői úti bringasáv miatt

Korábban több cikket is hoztunk annak kapcsán, hogy milyen népfelháborodást váltott ki az a biciklisáv, amit Karácsony az Üllői útra álmodott meg. Az eszetlenség egyre nagyobb feszültségeket kelt, sokakat aggaszt az új biciklisáv kialakítása, amely számos vitát és ellentmondást szült a város közlekedési infrastruktúrájával kapcsolatban. Karácsony a rengeteg panasz ellenére büszkén posztolta legújabb alkotását a közösségi médiában, de házhoz ment a pofonért, mert nyakába szakadt a népharag.

Kész autópályát kaptak a bringások, az autósok dugóban ülnek Fotó: Bánkúti Sándor/Metropol

A bejelentés sem volt egy habos torta

Karácsony Gergely április közepén jelentette be, hogy egy bringasztráda hálózatot fog létrehozni Budapest-szerte, aminek az első részeként egy 6 kilométeres szakaszt készít el az Üllői úton és környékén. A budapestiek már akkor tiltakozásukat fejezték ki, mert eddigi tapasztalatuk azt mutatta, hogy a főpolgármester az autóval közlekedők kárára, valódi koncepciókat nélkülöző módon alakítja ki városszerte az új biciklisávokat. Sokan már ott megjegyezték, hogy egyáltalán nincsenek kihasználva a meglévő kerékpárutak sem, és felesleges a főpolgármesternek azon próbálkozása, hogy erőszakosan próbálja biciklire kényszeríteni az autóval érkezőket, erre pont a tömegközlekedés olcsóbbá tétele és a P+R-parkolóhálózat fejlesztése segítene inkább, de a biztonságos biciklitárolók is hiányoznak a képletből, ami pedig az alapját jelentené a biciklis közlekedésnek. Többen vetették fel azt a lehetőséget is, hogy mi lenne, ha nem a főutakra terelné a bicikliseket – biztonságosabb és konfliktusmentesebb lenne – ha a biciklis forgalom a mellékutakon folyhatna. Megjegyezték még, hogy a bringásoknak egészségesebb is lenne, ha nem a kipufogók füstjében kéne biciklizniük. A főpolgármester szerint a mellékutcák ,,nem jelentenek alternatívát”, más értékelhető választ nem adott erre az ötletre sem.

A tervek Fotó: K. G. Facebook

A megvalósítás után

Az Üllői út esete különösen kiemelkedő példa az átgondolatlanul és hozzáértés nélkül megvalósított koncepcióra. A forgalmas, háromsávos út kétsávosra való szűkítése és az újonnan kialakított biciklisáv logikátlan és szakszerűtlen megvalósítása feszültségeket okozott a közlekedők körében. Az autósok úgy érzik, hogy a szélső sáv leválasztása nemcsak a forgalmat lassítja, hanem akadályozza őket a közlekedésben, és több dugót eredményez. Az autók forgalmának zsugorítása a bicikliutak kialakítása miatt továbbra is vitát vált ki az emberek körében. Egyesek úgy vélik, hogy a probléma gyökerét nem a biciklisek jelentik, hanem az a város közlekedésének általános szervezésében és irányításában keresendő. A közlekedés szervezetlensége, a szakmaiatlan forgalomirányítás és a rossz tervezés az, ami valóban megnehezíti a közlekedést, és nem a kerékpárosok jelenléte.

Sokan kiakadtak, többen kommentben jelezték

Az elkészült kerékpársávot néhány napja kiposztolta Facebook-oldalán Karácsony, ahol a hozzászólók ízekre szedték a főpolgármestert:

Panaszáradat Fotó: Metropol

A mellékutcák kérdése Fotó: Metropol

Bosszút áll az autósokon?

Dugók várhatóak Fotó: Metropol