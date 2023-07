Autósra és biciklisre is veszélyes Karácsony új biciklisávja az Üllőin - videó!

Ahogy erről már korábban írtunk, az Üllői út biciklisávja Budapest fővárosában jelentős feszültségeket és veszélyes helyzeteket eredményezett. A probléma gyökerét az adott terület forgalmas, háromsávos útjának kétsávosra csökkentése és az újonnan kialakított biciklisáv logikátlan és szakszerűtlen kialakítása jelenti. Bár sok fővárosi támogatja az ötletet, hogy segítsék a kerékpáros közlekedést, de ezeknek a ,,Gerikaróknak” – ahogy többen hívják – a megvalósítás módja és helye miatt sokan kiakadtak.

Az új biciklisáv és a forgalmi dugó Fotó: Vaskó Tamás / Metropol

Hamis biztonságérzetet nyújtanak az oszlopok

A legnagyobb probléma az, hogy az új biciklisáv a város egyik legforgalmasabb útvonalán került kialakításra. Az Üllői út rendkívül fontos szerepet tölt be a város közlekedésében, így az autósok számára is elengedhetetlen. Az autóforgalom és a biciklisek száma között óriási az eltérés. A két autósáv brutális forgalmat vezet le, míg a biciklisávon alig kóricál valaki. A helyszíni tapasztalatok azt mutatják, hogy a bringások fele továbbra is a járdán jár, a bicikliutat nem használják ki, sőt, az autósok számára akadályt jelent a lezárt rész. A biciklisáv kialakítása során alkalmazott megoldások is aggodalmat keltenek. A sávot zöld, hajlékony műanyag cölöpökkel szegélyezték, amelyek nem nyújtanak megfelelő védelmet a biciklisek számára, hiszen ha egy autó nagyobb sebességgel nekimegy, azok simán elhajlanak, így a kerékpárost is el tudják ugyanúgy ütni. Az oszlopok tehát hamis biztonságérzetet nyújtanak csupán a bringásoknak, ezzel szemben a mentősöknek, kukásoknak, taxisoknak vagy áruszállítóknak megnehezítik a dolgukat, de még a lerobbant autók félreállítása is problémát okoz.

Sok mentő jár ezen az útvonalon

A környéken rengeteg egészségügyi intézmény van, így a mentők sűrűn járnak az úton. Sikerült egy mentős csapattal beszélnünk, akik elmondták, hogy eddig a buszsávban gyorsan tudtak közlekedni, most a zöld ,,Gerikarók” miatt sokkal nehezebb lesz az életmentés. Ha pedig csúcsidőben beáll az Üllői, csak a szerencsén múlik majd, hogy ne haljon meg a szállított beteg.

Dugó áll az Üllőin Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

A taxisok ki vannak akadva

Több taxist is megkérdeztünk, hiszen nekik az utca a munkahelyük és a sávlezárás őket érinti az egyik leg húsbavágóbban. Minden megkérdezett taxis fel van háborodva az értelmetlen intézkedésen. Ők is azt tapasztalják, hogy több taxis használta korábban a sávot, mint ahány biciklis most használja. Attól tartanak, hogy most már ők is be fognak szorulni a csúcsidőben lévő dugókba.

Van olyan karó, ami rossz helyen van

Ráadásul a karók elhelyezésével is vannak problémák: akad közöttük olyan, ami konkrétan belelóg egy kereszteződésbe és autóból nem is látni rendesen. Több sofőr is panaszkodott lapunknak, hogy majdnem nekihajtottak, amikor ki- vagy be akartak kanyarodni a mellékutcába az Üllői útról.

Az áruszállítóknak fel kell állni a járdára

A Metropol munkatársai többeket is megkérdeztek, mit szólnak az új bringasávokhoz. Volt olyan, aki nagyon kiakadt: meglehetősen nagy hülyeségnek tartja a rendkívül széles biciklisávot. Kihozta a mérőszalagot, kiderült: három és fél méteres. Amiatt panaszkodott mert nem tudnak már megállni az áruszállítók amíg lepakolnak, fel kell most már állniuk a járdára, ha nem akarják zavarni a forgalmat. Beszéltünk vállalkozókkal és építő munkásokkal, akik szintén a karók miatt kényszerültek felállni a járdára.

Még a biciklisek sem értik

A három és félméteres biciklisáv előtt még a bringások is értetlenül állnak. Semmi értelme nem volt egy amúgy is forgalmas útból ekkora területet lezárni. Sokan azt vetik Karácsony szemére a főpolgármester közösségi oldalán, hogy az eszetlen és autósellenes lépései miatt az autósok megutálják a bicikliseket ,,a jogosan felháborodott autósok végül minket köpnek le”, így végül azokon csattan az ostor, akik nem tehetnek semmiről. A városvezetésnek érdemes lenne újraértékelni és átgondolni a biciklisáv kialakításának helyét és módját, hogy az valóban biztonságos és mindenki számára elfogadható legyen.