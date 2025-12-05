Nem ússzuk meg: Baba Vanga szerint ez még idén bekövetkezik

Baba Vanga ijesztő jóslatot tett 2025-re, amelyről sokan úgy gondolják, hogy akár napokon belül bekövetkezhet – közölte a Ladbible. A bolgár jósnő azt mondta, hogy földönkívüliekkel is találkozhatunk.

Földönkívüliek érkezhetnek egy hatalmas sporteseményre? Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A jósnő ugyan 1996-ban elhunyt, jóslatai még mindig nagy hatással vannak napjainkra és sokan hisznek beteljesülésükben.

A Vangeliya Pandeva Gushertova néven született bolgár jósnőről úgy vélik, hogy előre látta az 1986-os csernobili katasztrófát és a 9/11-es terrortámadást is. 2025-re hatalmas földrengéseket és hasonló eseményeket jósolt. Az Európában zajló konfliktusról adott jóslatai is bebizonyosodást nyertek, amikor elkezdődött az orosz-ukrán háború.

Sokan továbbra is kételkednek jóslataiban, mások figyelemmel kísérik őket és szeretnének felkészültek lenni.

Bár egyesek továbbra is szkeptikusak Vanga jóslatainak homályos jellege miatt, hívei azt állítják, hogy sok közülük valóban beteljesült a halála utáni években – jóslatai pedig egészen 5079-ig terjednek.

2025 utolsó hónapjában egy jóslat különösen kiemelkedik, miszerint a Föld végre kapcsolatba lép a földönkívüliekkel egy sportesemény során.

Mivel jelenleg számos labdarúgáshoz kapcsolódó történés zajlik, így előfordulhat, hogy az egyik ilyen eseményen számíthatunk a különös találkozásra.

Azt nem mondta meg, hogy milyen szándékaik lennének, de ha bekövetkezne, az egész világot sokkolná. És mivel a 3I/ATLAS jelű csillagközi objektum hamarosan ismét látható lesz, még mindig van egy kis esély arra, hogy ez a jóslat valóra váljon.