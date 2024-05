Ismét meghazudtolta önmagát: Karácsony kamuzott a tízévesnél idősebb autók kitiltásáról

„Karácsony kitiltaná a tíz évnél idősebb autókat? Én nem tudom, honnan veszik ezt a hülyeséget! Tényleg. Senki nem gondol ilyet, senki nem mondott ilyet, nincs ilyen döntés, nincs ilyen terv” –jelentette be videójában a „csődpolgármester”, miután Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje lebuktatta Karácsony Gergely titokban előkészített, újabb ámokfutását. Azonban csak néhány nap telt el, és egy interjújában ismét elszólta magát a főpolgármester. Arról beszélt, ez előbb-utóbb bekövetkezik, és százezreket fog érinteni.

Karácsony Gergely nem tud semmiről, nem csinál semmit – és ha mégis, akkor nem mond igazat / Fotó: Metropol

Miután hazaért a „csődpolgármester” Gyurcsányékkal bonyolított vidéki haknijáról, újabb interjút adott, amiben a tőle megszokott módon meghazudtolta korábbi szavait. Azt már tudjuk, hogy amit mond, nem szabad készpénznek venni, mert előbb-utóbb kiderül: az még nem jelentett semmit. „Amikor azt mondtam, lesz, az nem azt jelentette, hogy megcsináljuk” – ezzel magyarázkodott a minap egyik megvalósítatlan ígérete – a pesti fonódó villamos – meghiúsulása kapcsán is. A „csődpolgármesternek” sikerült azóta ismét alulmúlnia önmagát, miután váltig esküdözött: nem tervezi kitiltani a tíz évnél öregebb autókat Budapestről – magyarázkodva hozzátette: neki is olyan van –, pár nappal később azonban ennek ellenkezőjéről beszélt. Szentkirályi Alexandra fideszes főpolgármester-jelölt videójában meg is jegyezte:

Karácsony Gergely saját magát buktatja le egy kikerült videófelvételen. Tagadja, hogy kitiltaná az autókat, de most csúnyán lebukott. Képes lenne a fővárosi autósok százezreit kitiltani a városból. Erről saját maga beszélt korábban, de most próbálja letagadni. Karácsony ostobának nézi a budapestieket, ráadásul megkérdezésük nélkül tiltaná ki az autókat. Elég volt a közlekedési káoszból! Elég volt abból, hogy az emberekkel fizettetnék meg az általuk okozott károkat! A budapestieket nem lehet bohócnak nézni! Változást Budapesten!

– mondta.

Szentkirályi Alexandra videóját itt nézheted meg:

A sunyiskodó Karácsony újabb átgondolatlan terve lepleződött le

Karácsony Gergely és holdudvara tervére egyébként Szentkirályi Alexandra, a Fidesz főpolgármester-jelöltje hívta fel a figyelmet a napokban. Mindössze néhány hete döntött a Karácsony Gergely-féle városvezetés a Budapesti Klímaügynökség létrehozásáról, az új intézmény irányítására felkért Ámon Ada –exárnyékkormány miniszter – máris egy olyan elképzeléssel állt elő, amely rendkívül nehéz helyzetbe hozná a budapesti autósok kétharmadát. Ámon arról beszélt egy podcastműsorban, hogy kitiltaná a főváros utcáiról a tíz évnél idősebb gépkocsikat. Ezt tagadta, majd helyeselte Karácsony.

Szentkirályi Alexandra ismét lebuktatta Karácsonyt, aki a rakpart Lánchíd és a Szabadság híd közti szakaszáról kitiltaná az autókat / Fotó: Máté Krisztián

Szentkirályi szerint a következő átgondolatlan lépése Karácsonynak a pesti alsó rakpart – Lánchíd és Szabadság híd közötti szakasz – teljes lezárása, amiről a „csődpolgármester” szintén hallgat. A fideszes főpolgármester-jelölt azonban olyan dokumentumokat talált, amelyek egyértelműen bizonyítják: a baloldali többség által a Közgyűlésben már tavaly megszavazott döntés értelmében egyáltalán nem lesz autóforgalom a Lánchíd és Szabadság híd között.

„Ez azt jelenti, hogy az az óránként átlagosan 2400 autó, amely a rakparton közlekedik – ennek 60 százaléka átmenőforgalom – a belső utcákra fog terhelődni az év minden napján. Ha Karácsony marad, akkor marad a közlekedési káosz, a folyamatosan növekvő légszennyezettség és dugók. Ne a rakpartot zárjuk le, hanem a Gyurcsány-korszakot, mert Karácsony nem a budapestieknek teljesített, hanem Gyurcsánynak” – hangsúlyozta videójában Szentkirályi Alexandra.

A videót itt nézheted meg: