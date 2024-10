Magyar Péter 33 nap lógás után elment dolgozni

100 ezer forintért egy egész oldalt, 244 ezer forintért pedig akár egy diát is megcsinált az egyik cég a Diákhitel Központ megrendelésére, miközben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) szerint ezek hol túlárazottak voltak, hol pedig nem állt fent valós verseny a szerződések megkötésekor.

Hónapokkal ezelőtt emlegette először az ellene induló vizsgálatot Magyar Péter, azt állítva, hogy azok a megfélemlítését szolgálták. Most az Átlátszó szerezte meg azt a Kehi-jelentést, amire a Tisza Párt elnöke még az első Partizánnak adott interjújában hivatkozott.

Magyar visszaemlékezése szerint 2020 elején néhány hónapig már külön éltek Varga Judittal, majd egy napon megjelentek akkori munkahelyén a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal emberei, és vizsgálódni kezdtek. A Kehi vezetője – akivel állítása szerint Magyar Péter jóban volt – azt mondta, hogy ez figyelmeztetés, előző este kapott telefont arról, hogy „ki kell ide jönni”. A Tisza Párt elnöke azzal zárta a történet felidézését, hogy miután rendeződött a kapcsolatuk akkori feleségével, lezárták a vizsgálatot, mindenféle megállapítás nélkül.

A lap szerint azonban több kérdéses szerződést is vizsgáltak a hivatal emberei, amelyekből kiderült, hogy egyes ajánlattételek esetében nem állt fent valós verseny, vagy éppen túlárazás történt.

A jelentés megjegyzi, hogy az általuk vizsgált tanulmányok értéke sokszor nem állt arányban az ellenszolgáltatással, miután olyan triviális megállapításokra jutottak, amiket ingyen az internetről bárki letölthetett volna. A Kehi öt céget emelt ki a jelentésében, First Voice Kft., HYPERTEAM Kft., PlanB Magyarország Kft., MESTINT Kft. és a Think & Thank Management Kft.