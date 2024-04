A hajléktalanprobléma megoldását sürgeti Sára Botond, aki szerint ez sokaknak „fájni fog”

„A rosszul működő hajléktalanszállókat itt, Józsefvárosban be kell zárni. Komplex, szakmailag felépített rehabilitációs programra van szükség, ami jobb lesz a hajléktalanoknak és jobb lesz a józsefvárosianak is. De ez a probléma túlmutat a kerületen, ezért le fogok ülni a főpolgármesterrel és a többi kerületi polgármesterével, ki kell harcolni azt, hogy Budapesten a hajléktalanellátásból mindenki vegye ki a részét, ne csak 2-3 kerületre terhelődjön ez a feladat” – mondta Sára Botond, Józsefváros fideszes polgármester-jelöltje, aki csupán néhány napja jelentette be indulását, de máris a problémák megoldásának közepébe vágott.

Sára Botond rendszeresen beszélget kerületiekkel Fotó: Ványi Ákos

Sára Botond szerint, a jelenlegi állapot sem a hajléktalanoknak, sem a Józsefvárosban élőknek nem jó, hiszen gyakorlatilag azt várja el a mostani baloldali városvezetés, hogy békésen, egymás mellett élve tűrjék el egymást a segítségre szoruló emberek – akik egyébként még biztatva is vannak –, és a lakosság, amely lakásokban él, adót fizet. Utóbbiak pedig nézzék el a közterületeken kialakult áldatlan állapotokat. Szerinte ez teljesen indokolatlan és méltánytalan feszültséget gerjeszt az itt élő lakosság és a kiszolgáltatott helyzetben lévő hajléktalanok között. Ezt pedig nem szabad fenntartani, hanem meg kell szüntetni.

Joggal várják el az adófizetők a rendezett helyzetet, hiszen fizetnek szolidaritási alapon adót arra, hogy a segítségre szoruló embereken gondoskodjanak. A hajléktalanoknak pedig szükségük van a segítségre, hogy teljes értékű emberek lehessenek újra. Ezért én a hajléktalanhelyzet megoldását az általunk, tehát a korábbi városvezetés által létrehozott Lélek-programban látom, azt fejlesztjük tovább. Hiszen az alkalmas arra, hogy a Józsefvárosban hajléktalanná váló embereken komplexen tudjunk segíteni. Ennek köszönhetően a szoruló ember visszavezethető a társadalomba is, teljes értékűnek érezheti magát, így lehet lakása, munkája

– fogalmazott Sára Botond. A Fidesz–KDNP polgármester-jelöltje hozzátette: „Józsefváros nem alkalmas arra, hogy Budapest összes hajléktalanját ellássa. Ezért nem jó megoldás az, amit ma a baloldali városvezetés csinál, hogy további önkormányzati forrásokat biztosít a hajléktalanellátó intézményeknek, amelyek, ha körbenézünk a közterületeken, láthatóan nem érnek el célt, hanem csak elemésztik a pénzt”.

Az igazságosabb elosztás sok érdeket fog sérteni

Sára Botond szerint az egész hajléktalanellátáson változtatni kell, de az első lépés Józsefváros lesz

Fotó: Ványi Ákos

A városvezetői szerepen is túlnyúlva, Sára szerint az egész hajléktalanellátást újra kell szervezni, a feladatnak pedig szívesen áll az élére. Mint mondta, ha a június 9-i választást követően rendet tesz Józsefvárosban, akkor annak következménye az lesz, hogy a hajléktalanok egy része más kerületbe vándorolhat (a VIII. kerület túlterhelt: 5 hajléktalanellátó működik, ami eleve vonzza a fedél nélkülieket). Ezért is szükséges egy, a főpolgármesterrel és a többi polgármesterrel is egyeztetett közös megoldás és program kidolgozása, hogy a helyzetet megfelelően lehessen kezelni. Igazságosabb elosztásra van szükség a fővárosban.

De meg kell szüntetni azt is, hogy az ellátószervezet részéről a hajléktalanellátás megélhetéscentrikus legyen. Hogy ne lehessen a fő céljuk az, hogy az állam által odaadott támogatást minden évben csak felemésszék, nyomon követhető eredmények nélkül. El kell érni, hogy a támogatások felhasználásáért cserébe a hajléktalan emberek rehabilitálva lehessenek, és teljes értékű társadalmi szereplőkké válhassanak. Szerintem ez a fő szempont

– részletezte Sára, aki szerint ez egy nagyon komoly munka lesz: „Sok érdeksérelemmel fog járni, mert rengeteg hajléktalanellátó intézmény lesz ellenérdekelt, ahogyan eddig is azok voltak. Az például, hogy az ellátóvezetők nem tudják megmondani, mennyi hajléktalan van az intézetükben, a rendszerben és a különféle ellátásban, egyenesen nonszensz. Kozmetikáznak, hiszen így nyomon követhetetlen a szolgáltatás hatékonysága, eredményessége. Ez pedig arra utal, hogy alapvetően a beérkező támogatások elsődlegesek a szervezetek számára, és távolról sem az, hogy a kiszolgáltatott fedél nélküliek ellátása megfelelő lehessen. Ezen fogunk változtatni, először Józsefvárosban, majd Budapest-szerte, amennyiben bizalmat kapok június 9-én.”

Ezért veszi fel a kesztyűt Józsefvárosban Sára Botond

Nagyon sok megkeresés érkezett Sára Botondhoz a józsefvárosiaktól amiatt, hogy a mostani városvezetés becsapta őket. Ez győzte meg Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetőjét, a kerület korábbi polgármesterét, hogy újra ringbe szálljon és induljon a június 9-i önkormányzati választáson, mint a Fidesz–KDNP polgármester-jelöltje. Sára szerint az exrádiós Pikó András nagyon jó kommunikációs szakembernek, de a város működtetéséhez egyáltalán nem ért.

Az előző, 2019-es választás alkalmával Pikó Andrásék a csillagokat is lehazudták az égről, nagyon sok mindent megígértek a szavazóknak. Rengeteg irreális fejlesztéssel hitegették őket, ilyen volt például az évi 5 ezer négyzetméternyi zöldfelület létrehozása, ami 5 év alatt 2,5 hektárt jelent. Ezt csak úgy lehetett volna megvalósítani, ha Pikó András lebontotta volna a házakat és a helyükbe például erdőt ültet. De általánosságban is kijelenthető, hogy az ígéreteiket szinte egyáltalán nem követték tettek, egyszerűen becsapták az embereket. Rettenetes a közterületi állapot, amelyet az elmúlt években folyamatosan tapasztalt az ember az utcákon, gondolok itt akár a koszra és szemétre, a köztisztaság hiányára, az eldurvult hajléktalanhelyzetre, vagy akár arra, hogy megállt a kerület fejlődése, leálltak a házfelújítások. Pikóék ugyanis elvonták a támogatásokat, amit korábban az önkormányzat ehhez segítségként adott; mind-mind olyan helyzetet teremtett, amely teljesen visszafordította a városrészt a gettósodás irányába

– mutatott rá Sára Botond, aki hozzá tette: „Nagyon sok megkeresést kaptam a józsefvárosiaktól, akik arra kértek, hogy szálljak ringbe, harcoljak értük. Mert azt szeretnék, hogy a kerületben újra rend, biztonság és fejlődés legyen. Én pedig örömmel vállalom ezt a harcot, mert mindig szívügyem volt Józsefváros.”