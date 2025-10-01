Az antifával provokálnak a Duna-parton

Orbán Viktor miniszterelnök közölte, hogy a kormány döntött az ANTIFA terrorszervezetté nyilvánításáról. Ismertette azt is, hogy felállítanak egy nemzeti listát, amellyel a terrorszervezeteket gyűjtik össze és azokkal szemben a legszigorúbban járnak el. Ehhez képest mégis akadnak olyan névtelen elkövetők, akik szerint egy ilyen szervezetre szükség van.

"Az antifa szükséges" – így vélekednek néhányan az erőszaktevő csoportról. Fotó: Facebook / Szentkirályi Alexandra

Egyesek szerint az ANTIFA szükséges – ebből a budapestiek nem kérnek

Nemrégiben született döntés az antifa-aktivista, Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az EP képviselő néhány éve Budapest utcáin az ANTIFA erőszakcsoportjaival félholtra vert olyan embereket, akiket jobboldalinak néztek. A magyar ügyészség 11 évet kért rá ezért, kezdeményezték továbbá mentelmi jogának felfüggesztését is. Salis-t végül felmentették.

A kormány intézkedése, hogy felállít egy nemzeti listát, amely a terrorszervezeteket gyűjti össze, azokkal szemben pedig a legszigorúbban jár el. Álláspontjuk szerint a kormánynak élen kell járnia a tekintetben, hogy a tettek és a bejelentett, erőszakos, törvényellenes szándékok nem maradhatnak jogkövetkezmények és megtorlás nélkül.

Ezzel viszont úgy látszik, nem mindenki ért egyet. Nemrégiben nyilvánosságra került egy fotó, amelyen egy provokatív felirat látszik: "Az ANTIFA szükséges". Egyesek tehát úgy vélik, szüksége van a fővárosunknak is arra, hogy minden ok és következmény nélkül félholtra verjenek embereket.

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke szerint nincs helye a vandalizmusnak és az erőszaknak Budapesten. Véleménye szerint az ANTIFA egy erőszakos, külföldről pénzelt terrorszervezet, a Magyarországi működésük pedig kimerült ártatlan magyar emberek félholtra verésében.

A fővárosi Fidesz frakció vezetője szerint a leghelyesebb kezdeményezés a kormánypártok részéről, hogy az Egyesült Államok után hazánkban is terrorszervezetté minősítjük az ANTIFA-t.

Felszólította továbbá a városvezetést, hogy azonnal távolítsák el a graffitit.

A Fidesz fővárosi frakciója pedig felszólítja a Fővárost, hogy a lehető leghamarabb takarítsa le ezt a graffitit - erőszakos szervezetek vandalizmusának nincs helye a fővárosban és Magyarországon sem!

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra Facebook posztjában.