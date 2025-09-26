RETRO RÁDIÓ

Terrorszervezetté nyilvánítja Magyarországon az antifát a kormány

A szerdai kormányülésen döntöttek erről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.26. 12:27
Módosítva: 2025.09.26. 12:43
Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth rádióban elárulta, hogy a szerdai kormányülésen arról döntöttek, hogy terrorszervezetté nyilvánítják az antifát.

A kormányfő az antifával kapcsolatban kifejtette: felállítanak egy nemzeti listát, amellyel a terrorszervezeteket listázzák, és azokkal szemben a legszigorúbban járnak el. Kijelentette: a kormánynak élen kell járnia a tekintetben, hogy a tettek és bejelentett törvényellenes szándékok nem maradhatnak jogkövetkezmények és megtorlás nélkül.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Európában romlik le az élet, borulnak fel a dolgok, és ami körülvesz bennünket – akaratunk ellenére –, egyre inkább megváltozik, agresszivitást szül, és ez megjelenik a politikában is. Kiemelte: a politikusoknak felelősségük van, hogy ezt az ideges, agresszív, erőszakos közeget, ami a kontinensük általános állapotából következik, ne engedjék bejutni, bekopogtatni, besurranni a közéleti vitákba. Rámutatott: 

lassan csak Közép-Európa és abban is leginkább Magyarország tekinthető a béke és biztonság szigetének.

A kormánynak élen kell járnia és világossá kell tennie, hogy Magyarország továbbra is békés és biztonságos ország akar maradni – hangsúlyozta a kormányfő.

 

