„Nem lepett meg” – szakértő elemezte a Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló álláspontot

Az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI) elutasította Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselőjének uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket. Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ elemzője a Mokka műsorában úgy nyilatkozott, hogy nem lepte meg ez a döntés. A szakértő szerint Magyar tudhatta, hogy a szakbizottság mikor fogja tárgyalni a mentelmi ügyét.

Magyar Péter mentelmi jogáról döntött az Európai Parlament jogi bizottsága – nem tartják indokoltnak a felfüggesztést (Fotó: Teknős Miklós)

Magyar Péter tudhatta, mikor fogják tárgyalni a mentelmi ügyét?

A jogi bizottság döntött arról, hogy jogi értelemben indokolt-e Magyar Péter mentelmi joga. Magyar esetében három ügy kapcsán kezdeményezték a mentelmi jog felfüggesztését. Egy botrányos éjszaka során Magyar az egyik jelenlévő kezéből erőszakkal kivette a telefonját, majd miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket. Ezenkívül a fideszes Simonka György költségvetési csalás miatt indított ellene büntetőjogi és polgárjogi pert, valamint Toroczkai László rágalmazás miatt tett ellene feljelentést.

Magyar Péter elvette valaki telefonját, bedobta a Dunába. A telefonlopás köztörvényes bűncselekmény. Állásfoglalást tesz a bizottság, hogy lehetőség legyen arra, hogy egy büntetőeljárás keretében tényleg elkövette-e a bűncselekményt. Az Európai Parlament fog dönteni. Brüsszelben nem politikai testületek, hanem az EU bírósága az, amely kimond bírói döntéseket. A jogi bizottság mondja, hogy nem indokolt a mentelmi jog felfüggesztése.

– nyilatkozta Szűcs Gábor a Mokkának.

Ilaria Salis az Európai Parlament képviselője félholtra vert embereket a társaival az utcán, súlyos testi sértés miatt akartak vádat emelni. A bizottság Salis esetében sem tartotta indokoltnak a mentelmi jog felfüggesztését, továbbá a magyar hatóságoknak sem akarták őt kiadni.

A Mokkában arról kérdezték az Alapjogokért Központ szakértőjét, van-e lehetőség arra, hogy akár Magyar, akár Salis esetében sor kerül-e felelősségre vonásra.

Elméleti lehetőség van rá, de erre kis esélyt látunk. Ott vannak a baloldali liberális pártok, akik egy jogi kérdésből ideológiai kérdést csináltak

– fogalmazott Szűcs Gábor. A szakértő kitért a négy hete kiszivárgott Tisza.adóra is. Véleménye szerint a nyarat Magyar Péter elvesztette, a szeptember is egy lejtmenet a Tisza párt számára. Egy korábbi beszédében arra is utalást tett Magyar, hogy a nyugdíjasok meghalnak idővel, ez pedig erősítheti szavazóbázisát. A szakértő szerint ez egy antidemokratikus és embertelen gondolat – olvasható a Riposton.