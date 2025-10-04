Elesett Budapest: Borzalmas balesethez riasztották a mentőket

A mentés folyamatosan zajlik.
Egymásba hajtott két személykocsi Kőbányán, a Bihari és a Fertő utca kereszteződésénél. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak, a baleset helyszínére mentő is érkezett. A karambol miatt forgalomkorlátozás van érvényben, ez érinti a közösségi közlekedést is.
Közben az M3-mas is elesett, mert összeütközött három autó az M3-as sztráda 26-os kilométerénél, a kiépített terelésben. A járművek utasaihoz mentőt riasztottak. A gödöllői hivatásos és a csömöri önkéntes tűzoltók vonultak az balesethez, a rajok áramtalanítottak. A karambol miatt jelentős torlódás alakult ki az autópálya érintett szakaszán.
