Elesett Budapest: Borzalmas balesethez riasztották a mentőket

A mentés folyamatosan zajlik.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.04. 17:27
Kőbánya baleset Budapest karambol

Egymásba hajtott két személykocsi Kőbányán, a Bihari és a Fertő utca kereszteződésénél. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak, a baleset helyszínére mentő is érkezett. A karambol miatt forgalomkorlátozás van érvényben, ez érinti a közösségi közlekedést is.

A baleset helyszínére sietett a mentő.
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Baleset miatt torlódik az M3-as sztráda forgalma Budapest felé

Közben az M3-mas is elesett, mert összeütközött három autó az M3-as sztráda 26-os kilométerénél, a kiépített terelésben. A járművek utasaihoz mentőt riasztottak. A gödöllői hivatásos és a csömöri önkéntes tűzoltók vonultak az balesethez, a rajok áramtalanítottak. A karambol miatt jelentős torlódás alakult ki az autópálya érintett szakaszán.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
