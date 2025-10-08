Ázsia Expressz: nekik drukkol a Házasság első látásra sztárja

Kiderült: a Házasság első látásra sztárja is nézi az Ázsia Expresszt. A TV2 nagy sikerű társkereső reality-jében megismert Wollner Péter Brumi a TikTok-csatornáján vallotta be, hogy nézi az Ázsia Expresszt és drukkol is a döntőbe került kedvenc versenyzőinek,

Ázsia Expressz: tiszta vizet öntött a pohárba a Házasság első látásra sztárja, Brumi nem csak nézi a sikerműsort, de egy döntős párosnak gőzerővel drukkol is (Fotó: TV2)

Curtiséknek drukkol a rapzenét kedvelő Brumi az Ázsia Expresszben

Reni exe a közösségi oldalán üzent az Ázsia Expressz utolsó helyszínén, Balin küzdő négy pár egyikén:

Na, végre eljött ez a hét is! Rákanyarodunk az Ázsia Expressz utolsó hetére. Nem kérdés, kinek szurkolok. Hajrá, Atti, Hajrá, Judit, nyerjétek meg, és sok sikert a hétre!

– mondta Wollner Péter Brumi. Kell is a szurkolás Széki Attila Curtisnek és kosárlabdázó szerelmének, Barnai Juditnak, hiszen a múlt héten Judie ereje végén járt. Ha a Bódi tesók nem kegyelmeznek meg nekik és nem viszik őket egyenesen a döntőbe, akkor nem biztos, hogy lett volna erő a sportolóban a legutóbbi hajszához. Ahhoz a hajszához, ahonnan elsőként a kőkemény Barbinek Paula és Tallos Rita páros, majd a két olimpikon, Ungvári Miklós és Fodor Rajmund tért vissza. A harmadikként befutó Galambos Bogi és Kútvölgyi Sári viszont búcsúzni kényszerült az embert próbáló műsortól.

Ázsia Expressz: Curtis és Judie – Nekik szurkol Házasság első látásra Brumi (Fotó: nanasipal / TV2)

