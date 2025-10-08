RETRO RÁDIÓ

Ázsia Expressz: nekik drukkol a Házasság első látásra sztárja

Kiderült, kiknek drukkol Reni exe. Brumi is nézi az Ázsia Expresszt.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.10.08. 09:30
Ázsia Expressz Házasság első látásra Wollner Péter Brumi

Kiderült: a Házasság első látásra sztárja is nézi az Ázsia Expresszt. A TV2 nagy sikerű társkereső reality-jében megismert Wollner Péter Brumi a TikTok-csatornáján vallotta be, hogy nézi az Ázsia Expresszt és drukkol is a döntőbe került kedvenc versenyzőinek,

Ázsia Expressz: tiszta vizet öntött a pohárba a Házasság első látásra sztárja, Brumi nem csak nézi a sikerműsort, de egy döntős párosnak gőzerővel drukkol is
Ázsia Expressz: tiszta vizet öntött a pohárba a Házasság első látásra sztárja, Brumi nem csak nézi a sikerműsort, de egy döntős párosnak gőzerővel drukkol is (Fotó: TV2)

Curtiséknek drukkol a rapzenét kedvelő Brumi az Ázsia Expresszben

Reni exe a közösségi oldalán üzent az Ázsia Expressz utolsó helyszínén, Balin küzdő négy pár egyikén:

Na, végre eljött ez a hét is! Rákanyarodunk az Ázsia Expressz utolsó hetére. Nem kérdés, kinek szurkolok. Hajrá, Atti, Hajrá, Judit, nyerjétek meg, és sok sikert a hétre!

– mondta Wollner Péter Brumi. Kell is a szurkolás Széki Attila Curtisnek és kosárlabdázó szerelmének, Barnai Juditnak, hiszen a múlt héten Judie ereje végén járt. Ha a Bódi tesók nem kegyelmeznek meg nekik és nem viszik őket egyenesen a döntőbe, akkor nem biztos, hogy lett volna erő a sportolóban a legutóbbi hajszához. Ahhoz a hajszához, ahonnan elsőként a kőkemény Barbinek Paula és Tallos Rita páros, majd a két olimpikon, Ungvári Miklós és Fodor Rajmund tért vissza. A harmadikként befutó Galambos Bogi és Kútvölgyi Sári viszont búcsúzni kényszerült az embert próbáló műsortól.

Ázsia Expressz: Curtis és Judie – Nekik szurkol Házasság első látásra Brumi (Fotó: nanasipal /  TV2)

Nézd meg Brumi videóját!

@wollner.peter 🫶🏼Hajrá @Curtis4ker @Judie Barnai🫶🏼 @Ázsia Expressz @TV2 hivatalos @TV2.hu #foryou #fyourpage #foru #foryouu #4youpage ♬ eredeti hang - Brumi

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu