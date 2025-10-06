113. születésnapján elárulta: ez a hosszú élet titka

João Marinho Neto mérföldkőhöz érkezett, 113. születésnapján pedig nem kerülhette el a szép életkorhoz köthető kérdést. A világ legidősebb férfija pedig készségesen elárulta: ez a hosszú élet titka.

A világ legidősebb férfija ünnepel, ez a hosszú élet titka (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

113 év tapasztalata: ez a hosszú élet titka

Október 5-én, vasárnap João Marinho Neto, akit a Guinness Világrekordok tavalyi év végén nevezett ki a világ legidősebb férfijának, betöltötte a 113. életévét.

Neto 1912.október 5-én született Maranguapében, a brazil Ceará állam egyik településén. Jelenleg ő az utolsó életben lévő férfi, aki abban az évben született, és a Guinness adatai szerint a 26. legidősebb férfi, aki valaha élt. Neto elmondta: a hosszú élete titka, hogy jó emberek vegyenek körül, és hogy szeretteid közel legyenek hozzád.

Neto 112 éves és 52 napos volt, amikor megszerezte a címet az Egyesült Királyságbeli John Tinniswood halála után. Fontos megjegyezni, hogy Neto nem a világ legidősebb élő személye, ezt a címet a 116 éves brit hölgy, Ethel Caterham birtokolja.

Neto első feleségével négy gyermeket nevelt, később partnerével három további gyermeket köszöntöttek a családban. A nyolc gyermek közül hat még él, Neto emellett 22 unokával, 25 dédunokával és három ükunokával is büszkélkedhet.

Augusztusban Neto köszöntötte a világ legidősebb élő emberét, Caterhamet a 116. születésnapja alkalmából. A születésnapi üdvözletet Neto unokája, Valéria Marinho közvetítette, aki elmondta, hogy a nagypapa lelkesen küldött neki születésnapi köszöntőt. Neto egy táblát tartott, amelyen a nő fényképe is szerepelt, rajta a „Feliz Aniversário” felirattal, ami portugálul annyit jelent: „Boldog születésnapot”.

A születésnapi köszöntés volt az első dokumentált kommunikáció a világ legidősebb nője és a világ legidősebb férfija között – számolt be róla a People Magazin.