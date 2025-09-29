100. születésnapját ünnepelte: ezt kérte a cuki pilóta nagyi

A kor valóban csak egy szám. A 100 éves asszony szerető családja körében ünnepelte a jeles születésnapot.
Maureen Smith nem mindennapi mérföldkőhöz érkezett ebben a hónapban: 100. születésnapját ünnepelte.
A surbitoni asszony szeptember 17-én családjával és szeretteivel egy vidám, hangulatos parti keretében ünnepelte meg háromjegyű életkorát.
A Hampshire-ben született Maureen nyolcéves korában költözött Tolworthba, majd mindössze 15 évesen kezdett dolgozni a híres kingstoni Hawker-gyárban, amely repülőgépek gyártásáról volt ismert. A gyár munkájával együtt Maureen is fontos szerepet játszott a Brit-szigetek védelmében, különösen a Battle of Britain idején.
A második világháború alatt Maureen rendszeresen levelezett barátjával, Colinnal, aki akkor a Royal Signals egységnél szolgált. A háború után összeházasodtak, és fiuk, Quentin a mai napig őrzi az egykori leveleket.
Maureen a háború után háziasszonyként élt tovább, és most is azt tartja a legfontosabbnak, hogy szeretteivel töltse idejét.
Fantasztikus napom volt. Finom ebédet fogyasztottam a családommal, és nagyon élveztem a születésnapi partimat is. Mindenki nagyszerű munkát végzett.
- mondta Maureen a Your Local Guardian nevű helyi lapnak.
Bár Maureen tiszteletreméltó mérföldkőhöz érkezett, a hivatalos rekordot jelenleg Ethel Caterham tartja, aki angol állampolgárként augusztus 21-én töltötte be 116. életévét.
