Ezt a kvízt még az sem tölti ki hibátlanul, aki évtizedek óta Budapesten él

Most mutasd meg, mennyire ismered a fővárost! Ezt a kvízt csak a legjobbak tudják kitölteni hibátlanul.

Létrehozva: 2025.10.07. 10:00
teszt retró kvíz Budapest

Könnyen lehet, hogy épp ez a kvíz lesz az, amibe beletörik a bicskád! Vagy épp te leszel az, aki hibátlanul kitölti, míg mások csak véletlenül találnak el egy-egy helyes választ? Kiderül! Ha eléggé ismered Budapestet, és szereted a retró fotókat, ezt a tesztet neked találták ki!

Elég jól ismered Budapestet? Akkor a következő retró kvíz garantáltan nem fog ki rajtad!
Elég jól ismered Budapestet? Akkor a következő retró kvíz garantáltan nem fog ki rajtad!  Fotó: Fortepan

Retró Budapest-kvíz

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Melyik épület látható a képen?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Ez vajon melyik budapesti tér? A fotó 1900-ban készült.
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Melyik tér szerepel ezen az 1905-ös fotón?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Tippeld meg, mikor készülhetett a fotó! Segítünk: a villamos árulkodó lehet!
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Melyik híres budapesti épület szerepel a képen?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Melyik stadion látható ezen az 1935-ös képen?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Melyik fővárosi lakótelep látható az 1961-es képen?

 

