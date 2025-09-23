RETRO RÁDIÓ

Add vissza a jogsidat, ha a következő hét kérdésre nem tudsz válaszolni!

Milyen jól is mered az autós közlekedés szabályait? Kvízünkből kiderül!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.23. 09:30
teszt KRESZ kvíz

Milyen jó sofőrnek tartod magad? Teszteld le, mennyire ismered a közlekedési szabályokat. Figyelem, aki nem hozza a száz százalékot ezen a kvízen, az jobb, ha nem ül volán mögé!

Vajon hogy teljesítesz a következő kvízen?
Vajon hogy teljesítesz a következő kvízen?  Fotó: Pexels

KRESZ-kvíz, ahol nem szabad rontani:

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Szabad-e folyamatosan haladni az autópálya vagy autóút leállósávján?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. A vasúti átjárót biztosító jelzőberendezés üzemzavara esetén mikor szabad járművel az átjáróra ráhajtani az alábbiak közül?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Mely esetben szabad járművet őrizetlenül hagyni az alábbiak közül?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Milyen irányba haladhatnak tovább járművel az útkereszteződésben a forgalmat irányító rendőr vállára merőleges irányból érkezők karjelzés hiányában?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Szabad-e várakozni lakott területen kívül az úttesten?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Vasúti átjárónál hol kell eleget tenni az esetleges megállási kötelezettségnek?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Szabad-e autópályára útnak nem minősülő más területről ráhajtani?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu