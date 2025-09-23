Add vissza a jogsidat, ha a következő hét kérdésre nem tudsz válaszolni!

Milyen jól is mered az autós közlekedés szabályait? Kvízünkből kiderül!

Milyen jó sofőrnek tartod magad? Teszteld le , mennyire ismered a közlekedési szabályokat. Figyelem, aki nem hozza a száz százalékot ezen a kvízen , az jobb, ha nem ül volán mögé!

1.

1. Szabad-e folyamatosan haladni az autópálya vagy autóút leállósávján? Legfeljebb 10 km/óra sebességgel. A helyes válasz Rossz válasz Ha a forgalmi viszonyok azt indokolttá teszik. A helyes válasz Rossz válasz Nem, a jogszabályban külön meghatározott feladatot ellátó járművek kivételével. A helyes válasz Rossz válasz

2.

2. A vasúti átjárót biztosító jelzőberendezés üzemzavara esetén mikor szabad járművel az átjáróra ráhajtani az alábbiak közül? Csak a jelzőberendezés üzemzavarának elhárítását követően. A helyes válasz Rossz válasz Megállást követően, ha a megállás helyéről a vasúti pálya mindkét irányban kellő távolságra belátható, és a jármű vezetője meggyőződött arról, hogy az átjáró felé vasúti jármű nem közeledik. A helyes válasz Rossz válasz Csak a vasúti jelzőőr kiérkezését követően. A helyes válasz Rossz válasz

3.

3. Mely esetben szabad járművet őrizetlenül hagyni az alábbiak közül? Ha a vezető gondoskodott arról, hogy a hatósági jelzések jól láthatók legyenek. A helyes válasz Rossz válasz Járművet őrizetlenül hagyni csak mellékúton szabad. A helyes válasz Rossz válasz Ha a vezető gondoskodott arról, hogy a jármű önmagától el ne indulhasson. A helyes válasz Rossz válasz

4.

4. Milyen irányba haladhatnak tovább járművel az útkereszteződésben a forgalmat irányító rendőr vállára merőleges irányból érkezők karjelzés hiányában? Csak egyenesen. A helyes válasz Rossz válasz Semerre, tilos a továbbhaladás. A helyes válasz Rossz válasz Egyenesen, valamint jobbra vagy balra bekanyarodva. A helyes válasz Rossz válasz

5.

5. Szabad-e várakozni lakott területen kívül az úttesten? Igen, minden esetben. A helyes válasz Rossz válasz Nem, soha. A helyes válasz Rossz válasz Csak mellékútvonalon. A helyes válasz Rossz válasz

6.

6. Vasúti átjárónál hol kell eleget tenni az esetleges megállási kötelezettségnek? A "Vasúti átjáró kezdete" jelzőtábla vagy a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt. A helyes válasz Rossz válasz A vasúti pályától számított legalább 5 méter távolságra. A helyes válasz Rossz válasz Sorrendben a harmadik "Vasúti átjárót előjelző tábla" elött. A helyes válasz Rossz válasz

7.