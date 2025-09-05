RETRO RÁDIÓ

Általános műveltség kvíz: erre a nyolc kérdésre mindenkinek tudnia kell a választ!

Neked vajon sikerül mindegyikre helyes választ adni?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.05. 18:00
művészetek műveltség irodalom kvíz történelem

Arról, hogy mi tartozik bele az általános műveltségbe, eltérőek a vélemények, ám abban a legtöbben egyetértenek, a történelem, az irodalom, a természettudományok, esetleg a művészetek terén is bizonyos ismeretekkel kell rendelkeznünk ahhoz, hogy műveltnek nevezhessük magunkat.

könyv, könyvek
Általános műveltség kvíz - most kiderül, mennyire vagy otthon ezekben a témákban / Fotó: Tom Hermans /  unsplash.com – Képünk illusztráció

Az alábbiakban most egy olyan kvízt hoztunk el, amivel letesztelheted, mennyire vagy otthon az említett a témákban: összesen nyolc kérdésre kell megadnod a helyes választ.

Sikerülni fog? Rajta, tedd próbára magad!

1.
1. Mikor volt a nándorfehérvári csata?
2.
2. Miből van a gyémánt?
3.
3. Ki írta az Elbocsátó, szép üzenet című verset?
4.
4. Melyik jelenleg a világ legmagasabb épülete?
5.
5. Kinek a nevéhez fűződik ez a szállóige: „Egyvalamit tudok biztosan, azt, hogy nem tudok semmit."
6.
6. Melyik tudós nevéhez fűződik a relativitáselmélet?
7.
7. Melyik festő munkája a Mona Lisa?
8.
8. Ki írta a Háború és békét?

 

