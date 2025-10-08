Durva balesettel indult a reggel: három autó ütközött Ságvári Endre utcában

Már korán reggel riasztották a tűzoltókat, miután összeütközött három személygépkocsi Nyírbátorban, a Ságvári Endre utcában.

A nyírbátori hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - számol be róla a katasztrófavédelem.