Durva balesettel indult a reggel: három autó ütközött Ságvári Endre utcában

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Már korán reggel riasztották a tűzoltókat, miután összeütközött három személygépkocsi Nyírbátorban, a Ságvári Endre utcában.
A nyírbátori hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - számol be róla a katasztrófavédelem.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.