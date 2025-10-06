Nézni is rossz: Ördög Nóri férje így motorozott gyerekeivel az Ázsia Expressz forgatási helyszínén

„Igazán sikerült átvenni a helyi szokásokat... azért ezt nem visszük haza!” – mondta Nánási Pál. Elképesztő módon közlekedtek az Ázsia Expressz forgatási helyszínein.
„Igazán sikerült átvenni a helyi szokásokat...azért ezt nem visszük haza!” – írja a Nánásiék hivatalos Instagram-oldalán Nánási Pál. Ördög Nóri családja a 2025-ös Ázsia Expressz helyszínein forgatott.
Vencel elől, Mici hátul, a két gyerek között pedig ott ül az apuka, Nánási Pál. Nézni is rossz, hogy közlekedik az Ázsia Expressz forgatási helyszínén gyerekeivel Ördög Nóri férje. Sok kérdés merül fel a látottak kapcsán, melyekre kérdezz-felelek módon válaszol az édesapa.
Így ülünk a motoron. Fura? Veszélyes? Igen. Szabad? Igen. Lehet otthon ilyet? Nem. Felelőtlenség? Kicsit. Lehet máshogy közlekedni? Nem.
– mondja Nánási Pál a család hivatalos Instagram-oldalára felpakolt videórészletben.
Mutatjuk is a megdöbbentő felvételt:
