Nézni is rossz: Ördög Nóri férje így motorozott gyerekeivel az Ázsia Expressz forgatási helyszínén

„Igazán sikerült átvenni a helyi szokásokat...azért ezt nem visszük haza!” – írja a Nánásiék hivatalos Instagram-oldalán Nánási Pál. Ördög Nóri családja a 2025-ös Ázsia Expressz helyszínein forgatott.

Ördög Nóri férjét, Nánási Pált is próbára tette az Ázsia Expressz forgatási helyszíne (Fotó: Bors)

Ázsia Expressz – a forgatás helyszíne közlekedés szempontjából is más világ

Vencel elől, Mici hátul, a két gyerek között pedig ott ül az apuka, Nánási Pál. Nézni is rossz, hogy közlekedik az Ázsia Expressz forgatási helyszínén gyerekeivel Ördög Nóri férje. Sok kérdés merül fel a látottak kapcsán, melyekre kérdezz-felelek módon válaszol az édesapa.

Így ülünk a motoron. Fura? Veszélyes? Igen. Szabad? Igen. Lehet otthon ilyet? Nem. Felelőtlenség? Kicsit. Lehet máshogy közlekedni? Nem.

– mondja Nánási Pál a család hivatalos Instagram-oldalára felpakolt videórészletben.

Mutatjuk is a megdöbbentő felvételt: