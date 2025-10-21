Meglepő vallomást tett Szandi a Sztárban Sztár stúdiójában: „Amióta nagyok a gyerekek, újra merek szexi és nőies lenni”
Elképesztő formában van a háromgyerekes énekesnő, aki a múlt héten Lady Gaga bőrébe bújva mutatta meg nőies idomait. A Sztárban Sztár All Stars versenyzője fekete mini shortban, lakk combcsizmában kápráztatta el a műsor zsűrijét és nézőit.
A TV2 sikerműsorának 2013-as szériájában női győztes lett Szandi, aki a mostani évadnak is hatalmas lelkesedéssel állt neki. A Sztárban Sztár All Stars műsorban azonban egy sokkal nőiesebb, vagányabb oldalát láthatjuk, aminek okairól a Bors munkatársa kérdezte.
Sztárban Sztár: Szandi már könnyebben kitör az anyaságból
Nem is tagadja az énekesnő, hogy maximalista, minden héten rengeteget gyakorol, próbál, hogy produkciójával elvarázsolja a TV2 sikerműsorának zsűrijét és nézőit. S bár a Sztárban Sztár All Stars hetedik adásában először kellett aggódnia a továbbjutás miatt, de végül a nézők simán tovább szavazták. A sztáranyuka Lady Gagát alakította, ami miatt egy nagyon dögös szett volt rajta, ami megmutatta tökéletes alakját.
„Tökéletesen azt szerettük volna idehozni a színpadra, amilyen Lady Gaga koncertjén ez a jelenet, amikor az Abracadabrából átmegy a Judas-ba, és leveszik róla a táncosok a ruhát, akkor alóla előbukkan a latex combcsizma” – árulta el a Borsnak Szandi.
Az az igazság, hogy most már könnyebben török ki az anyukaságból, és megyek ebbe a dögösebb irányba, hogyha egy ilyen szerepről van szó, mint ez a Lady Gaga mondjuk. Mert emlékszem, amikor 2013-ban a saját évadomban Madonnát alakítottam, ott küzdöttem a centikért, hogy rakjanak még ide egy kicsit, oda még egy kicsit, ne látszódjon annyi minden belőlem, legyen csak hosszabb az a ruha, mert jaj, mi lesz. Hogy fogom én így Madonnát hozni, hát nekem kicsi gyerekeim vannak! Most viszont már bátrabban hoztam egy ilyen fizimiskát, felnőtt gyerekeim vannak. Sőt, az egyik fiam a színfalak mögött dolgozik, nagyon aranyos volt, előtte mondta, hogy: Anya, engedd el magad, urald a terepet, úgy, mint Lady Gaga.
Az énekesnő azt mondja, szerinte ezért is zavarodott bele a dal szövegébe, amit a zsűri is észrevett.
„Velem eddig ilyen nem történt, most annyira azon voltam, hogy Lady Gaga legyek, hogy egy pillanatra belegabalyodtam a szövegembe!”
