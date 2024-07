Látványos bukás: a Főkert vezetőjének leváltásával Karácsony Gergely beismerte, hogy kamu volt az egész „zöldpolitikája”

Az értelmetlen „méhlegelők” nyár közepére rendszeresen teljesen kiégnek. Ilyenkor már nemhogy virágot, de életet se nagyon talál az „éhes beporzó”. A sárguló fűszálak azonban megmaradnak, és mivel nem vágják le, egyre jobban kiszárad az egész terület. A száraz fű nagyon tűzveszélyes környezetet teremt, különösen száraz és meleg időjárás esetén. A felgyülemlő száraz növényi anyag könnyen lángra kap, nagyon jól ég, és gyorsan terjedhet, fenyegetve a házakat, az infrastruktúrát és a természeti környezetet egyaránt. A tűzveszélyt tovább súlyosbítja a szél jelenléte, mivel az égést táplálva fokozhatja a lángokat, vagy az égő fűszálakat könnyen felkaphatja, és új tüzeket indíthat el távoli területeken is. Az ilyen tüzek kezelése bonyolult és veszélyes lehet, és sok erőforrást igényel a tűzoltók részéről. A kutyások és a kisgyerekesek pedig rendszeresen panaszkodnak a „méhlegelőkre”, ahol rengeteg a toklász, amitől megsérülhet gyermek és állat – rendszeresen panaszkodnak a kutyás fórumokon, hogy tömegével viszik állatorvoshoz házi kedvenceiket a gazdik...

Nőtt a légszennyezettség is

Ha ez mind nem lenne elég, akkor azt is érdemes megjegyezni, hogy Karácsony a közlekedési dugókkal tönkrevágta Budapest levegőjét is: a 2022-es adatokhoz képest durván megugrottak a légszennyezettségi adatok tavaly szeptemberben. Ennek az az oka, hogy Váci és Üllői úton a szélső sávokat bicikliúttá alakította, zöld műanyag karókkal leválasztva azokat a forgalomtól. Így az egykoron 6 sávos Üllői út 4 sávosra szűkült. Nyáron főként a sokat tapasztalt taxisok jelezték a főváros felé, hogy az iskolakezdéssel megnövekvő forgalom hatalmas káoszt fog majd a városra szabadítani, és sajnos így is lett.