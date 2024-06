Nevetséges ámokfutás a választásokról: Karácsony folyamatosan ellentmond saját magának!

Karácsony az újraszámlálás előtt is behisztizett, akkor még új választásokat követelt Fotó: Metropol

Karácsony most boldog, hogy elutasították a saját beadványát

A Nemzeti Választási Bizottság végül elfogadta Vitézy fellebbezését az eredmények kapcsán, ezért meghirdették a szavazatok újraszámlálását. Mivel ezzel a döntéssel elkezdett rezegni a léc Karácsony alatt, ő azonnal csalást kiabált, gyakorlatilag szinte mindenkit megrágalmazott: az NVB-től kezdve a helyi választási irodákig, persze bizonyítéka nem volt semmire.

Még ki sem derült az újraszámlálás eredménye, ő már hisztizve új választások kiírását követelte, annyira pánikolt, hogy ezzel Vitézy legyőzheti. Majd ő maga be is adta a Kúriához az új választások kiírására vonatkozó kérelmet. Most meg, hogy kiderült, hogy mindössze 41 szavazattal mégis őt hozták ki győztesnek, boldog, hogy elkaszálták a saját beadványát!

A Kúria helyben hagyta a Nemzeti Választási Bizottság döntését, amelynek értelmében a következő öt évben is én leszek Budapest főpolgármestere. Természetesen elfogadom a független magyar bíróság döntését

– írja erről szóló posztjában. Tehát itt már élteti a független magyar bíróságokat, de korábban szinte mindenkit csalással vádolt!

Gratulálok Karácsony Gergelynek, hogy a Kúria elutasította az indítványát. A saját beadványának elutasítása után talán senki nem ünnepelte még úgy a független magyar bíróságokat, mint ahogy most ő teszi

- írja a faramuci helyzet kapcsán Vitézy, aki arra is rámutatott: amennyiben Karácsony nem csak kamuzik, és tényleg új választásokat szeretne, akkor egész egyszerűen lemondana.

Megint csak dumál, de lemondani esze ágában sincs

Egészen szürreális az egész, amit valójában Karácsony Gergely művel: amikor számára kedvezőtlen döntés születik, akkor csalást kiabál és azonnal új választásokat akar, majd mikor kiderül, hogy csak 41 szavazattal, de végül mégis ő nyert, akkor már örül, hogy nem írják ki az új választásokat... Pedig amennyiben valóban fontos lenne neki a jogállamiság, ahogyan állítja, egy ilyen gyenge eredményt követően akár le is mondhatott volna egyből, nem kellett volna a Kúria döntésére várni, hiszen akkor automatikusan kiírták volna az új választásokat. De még most is megtehetné...