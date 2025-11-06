Örökre kitiltották az Aldiból a nyugdíjas házaspárt, pedig csak ezt tették
Egy 75 éves férfit és feleségét örökre kitiltották a helyi Aldiból, miután vita alakult ki a pénztárnál. A férj mindössze annyit mondott az Aldi egyik alkalmazottjának: „Akkor menjen szemészhez!” – ez azonban elég volt ahhoz, hogy a biztonsági őrök kikísérjék őket, és az üzletlánc tiltólistára tegye a házaspárt.
Düh, megalázottság és egy font, amit nem akart veszni hagyni – így ért véget a Taylor házaspár tízéves aldis története.
A 75 éves Anthony Taylor és 65 éves felesége, Regina a megszokott havi bevásárlásukat intézték a bootle-i Washington Parade-on található Aldi üzletben. A házaspár évek óta ugyanazzal a rutinnal vásárol: amikor több darabot vesznek valamiből, csak egyet pakolnak ki a szalagra, és megmondják a pénztárosnak, hány van a kosárban. Ezúttal azonban nem így ment minden.
„A pénztáros azt mondta, pakoljuk ki az egész kocsit, mert nem látja, mi van benne. Én erre azt feleltem, hogy akkor menjen el a szemészetre!” – idézte fel Anthony a Liverpool Echo-nak.
„Ha nem látja, mi van a kocsiban, akkor szemüvegre van szüksége. Nem káromkodtam, nem voltam tiszteletlen – csak kimondtam az igazat.”
Az incidens azonban nem ért véget ennyivel. A pénztáros szólt a boltvezetőnek, aki átvette az irányítást – és a kocsit is. „A menedzser odajött, elvette a bevásárlókocsit, és azt mondta, menjünk el az üzletből. Aztán eszembe jutott, hogy betettem egy fontot a kocsiba, úgyhogy visszamentem érte – de akkorra már a biztonsági őr jött oda.”
A férfi elismerte, hogy a feszültség nőtt, amikor a biztonsági őr megfogta a karját. „Akkor már csak annyit mondtam: »Vedd le rólam a r*** kezed!« – mert féltem, hogy elesem. Nem volt benne semmi agresszió.”
Az Aldi szerint másképp történt
Az áruházlánc szóvivője viszont mást állít: „Kollégáink keményen dolgoznak, hogy kiváló ügyfélszolgálatot nyújtsanak, és nem tűrünk semmilyen bántalmazó viselkedést üzleteinkben. Szabályzatunk szerint minden terméket le kell húzni a pénztárnál, de munkatársaink szívesen segítenek a nehézségekkel küzdő vásárlóknak.”
Az Aldi azt is hozzátette, hogy az alkalmazottak nem tudtak Anthony hátproblémáiról – a férfi ugyanis oszteoartritiszben szenved, ami miatt nehezére esik hosszú ideig állni vagy hajolni.
„Mi csak egy bocsánatkérést szeretnénk”
A Taylor házaspár most kénytelen három-négy mérföldet utazni, hogy bevásárolhasson egy másik Aldiban.
„Mi nem vagyunk agresszív emberek. Egyszerűen megalázónak éreztük, ahogy bántak velünk. Csak azt szeretnénk, hogy valaki bocsánatot kérjen, és ismét a helyi boltunkban vásárolhassunk” – mondta Regina.
Anthony hozzátette: „Én régi vágású ember vagyok. Abban a korban nőttem fel, amikor férfiak nem káromkodtak nők előtt. De amit velünk tettek, az felháborító.”
A tiltás továbbra is érvényben van
A Liverpool Echo szerint az Aldi nem engedte vissza a házaspárt az üzletbe, és a tiltás határozatlan ideig érvényben marad.
Egy ártatlannak tűnő mondat – „Menjen szemészhez” – elég volt ahhoz, hogy egy tízéves vásárlói kapcsolat véget érjen, és egy idős pár megalázottan távozzon onnan, ahol eddig otthon érezte magát.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre