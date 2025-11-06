Örökre kitiltották az Aldiból a nyugdíjas házaspárt, pedig csak ezt tették

Düh, megalázottság és egy font, amit nem akart veszni hagyni – így ért véget a Taylor házaspár tízéves aldis története.

A 75 éves Anthony Taylor és 65 éves felesége, Regina a megszokott havi bevásárlásukat intézték a bootle-i Washington Parade-on található Aldi üzletben. A házaspár évek óta ugyanazzal a rutinnal vásárol: amikor több darabot vesznek valamiből, csak egyet pakolnak ki a szalagra, és megmondják a pénztárosnak, hány van a kosárban. Ezúttal azonban nem így ment minden.

„A pénztáros azt mondta, pakoljuk ki az egész kocsit, mert nem látja, mi van benne. Én erre azt feleltem, hogy akkor menjen el a szemészetre!” – idézte fel Anthony a Liverpool Echo-nak.

„Ha nem látja, mi van a kocsiban, akkor szemüvegre van szüksége. Nem káromkodtam, nem voltam tiszteletlen – csak kimondtam az igazat.”

Az incidens azonban nem ért véget ennyivel. A pénztáros szólt a boltvezetőnek, aki átvette az irányítást – és a kocsit is. „A menedzser odajött, elvette a bevásárlókocsit, és azt mondta, menjünk el az üzletből. Aztán eszembe jutott, hogy betettem egy fontot a kocsiba, úgyhogy visszamentem érte – de akkorra már a biztonsági őr jött oda.”

A férfi elismerte, hogy a feszültség nőtt, amikor a biztonsági őr megfogta a karját. „Akkor már csak annyit mondtam: »Vedd le rólam a r*** kezed!« – mert féltem, hogy elesem. Nem volt benne semmi agresszió.”

Az Aldi szerint másképp történt

Az áruházlánc szóvivője viszont mást állít: „Kollégáink keményen dolgoznak, hogy kiváló ügyfélszolgálatot nyújtsanak, és nem tűrünk semmilyen bántalmazó viselkedést üzleteinkben. Szabályzatunk szerint minden terméket le kell húzni a pénztárnál, de munkatársaink szívesen segítenek a nehézségekkel küzdő vásárlóknak.”

Az Aldi azt is hozzátette, hogy az alkalmazottak nem tudtak Anthony hátproblémáiról – a férfi ugyanis oszteoartritiszben szenved, ami miatt nehezére esik hosszú ideig állni vagy hajolni.

„Mi csak egy bocsánatkérést szeretnénk”

A Taylor házaspár most kénytelen három-négy mérföldet utazni, hogy bevásárolhasson egy másik Aldiban.