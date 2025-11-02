Félrediagnosztizálták az édesanyát, sokkoló, ami kiderült

Félrediagnosztizálták egy édesanya tüneteit, mielőtt kiderült volna, hogy életveszélyes betegsége van. Sarah Birnie-nek egy éven át ájulásos epizódjai voltak, ami eszméletvesztéssel és szédüléssel járt, amíg ki nem derült mi okozta.

Félrediagnosztizálták az édesanyát / Fotó: Freepik - illusztráció

Félrediagnosztizálták a nőt, életveszélybe került

Januárban az édesanya kétszer is elájult egy családi étkezés során, így rokonai kórházba szállították.

Felálltam, és hirtelen minden elsötétült. Hallottam, ahogy a szívverésem dübörög a fejemben, aztán egyszerűen elájultam

- idézi a LadBible az anyukát.

Amíg az orvosok ki nem derítették mi lehet a baj, addig a northamptonshire-i anyukában folyamatosan ott motoszkált, hogy valami nagy baj lehet. Először azt hitték, hogy Sarah az alacsony vérnyomása miatt ájul el folyton. De a kórházba szállítása napján odabent hányni kezdett és elájult ismét.

A CT-vizsgálat ezután kimutatott egy kis elváltozást és veszélyes folyadék gyűlt fel az agyában, ezért másnap sürgősen megműtötték az agyát, hogy csökkentsék a nyomást.

Onnantól kezdve, hogy reménykedtem, hogy néhány vizsgálat után hazamehetek, eljutottam odáig, hogy közölték velem, hogy sürgősségi agyműtétre van szükségem – rémisztő volt.

Körülbelül egy hétig volt kórházban azzal a tudattal, hogy vajon látja-e még valaha a gyermekeit. Az elváltozásból a műtét alatt biopsziát vettek, majd kiderült, hogy az elváltozás egy alacsony malignitású papilláris daganat a tobozmirigyénél. A daganat nem volt rákos, de veszélyes területen helyezkedett el.

Megkönnyebbülésétől sírni tudott volna a nő, aki úgy érezte visszakapta életét. „Hetekig tartó várakozás és a legrosszabbra való felkészülés után, amikor végül közölték velem, hogy nem rák, úgy éreztem, mintha visszakaptam volna az életemet” - mondta.

Az anyuka szerint teljesen megváltozott az élete és jobban elkezdte értékelni az apróbb dolgokat, a könnyed sétákat vagy mindazt, amit addig magától értetődőnek vett.

Sarah pénzt szeretne gyűjteni a rákos kutatások fejlesztésére, így jelentkezett a Brain Tumor Research nevezetű sétára. A séta közösségi fejlesztője, Ashley McWilliams elmondta, hogy nagyban inspirálja őket Sarah története, hiszen nem mindenkinek adatik meg, hogy olyan jó hírt kapjon, mint ő.