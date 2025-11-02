Félrediagnosztizálták az édesanyát, sokkoló, ami kiderült
Egy évbe telt, mire kiderült mi is az igazi baj. Félrediagnosztizálták az édesanyát, ami majdnem az életébe került.
Félrediagnosztizálták egy édesanya tüneteit, mielőtt kiderült volna, hogy életveszélyes betegsége van. Sarah Birnie-nek egy éven át ájulásos epizódjai voltak, ami eszméletvesztéssel és szédüléssel járt, amíg ki nem derült mi okozta.
Félrediagnosztizálták a nőt, életveszélybe került
Januárban az édesanya kétszer is elájult egy családi étkezés során, így rokonai kórházba szállították.
Felálltam, és hirtelen minden elsötétült. Hallottam, ahogy a szívverésem dübörög a fejemben, aztán egyszerűen elájultam
- idézi a LadBible az anyukát.
Amíg az orvosok ki nem derítették mi lehet a baj, addig a northamptonshire-i anyukában folyamatosan ott motoszkált, hogy valami nagy baj lehet. Először azt hitték, hogy Sarah az alacsony vérnyomása miatt ájul el folyton. De a kórházba szállítása napján odabent hányni kezdett és elájult ismét.
A CT-vizsgálat ezután kimutatott egy kis elváltozást és veszélyes folyadék gyűlt fel az agyában, ezért másnap sürgősen megműtötték az agyát, hogy csökkentsék a nyomást.
Onnantól kezdve, hogy reménykedtem, hogy néhány vizsgálat után hazamehetek, eljutottam odáig, hogy közölték velem, hogy sürgősségi agyműtétre van szükségem – rémisztő volt.
Körülbelül egy hétig volt kórházban azzal a tudattal, hogy vajon látja-e még valaha a gyermekeit. Az elváltozásból a műtét alatt biopsziát vettek, majd kiderült, hogy az elváltozás egy alacsony malignitású papilláris daganat a tobozmirigyénél. A daganat nem volt rákos, de veszélyes területen helyezkedett el.
Megkönnyebbülésétől sírni tudott volna a nő, aki úgy érezte visszakapta életét. „Hetekig tartó várakozás és a legrosszabbra való felkészülés után, amikor végül közölték velem, hogy nem rák, úgy éreztem, mintha visszakaptam volna az életemet” - mondta.
Az anyuka szerint teljesen megváltozott az élete és jobban elkezdte értékelni az apróbb dolgokat, a könnyed sétákat vagy mindazt, amit addig magától értetődőnek vett.
Sarah pénzt szeretne gyűjteni a rákos kutatások fejlesztésére, így jelentkezett a Brain Tumor Research nevezetű sétára. A séta közösségi fejlesztője, Ashley McWilliams elmondta, hogy nagyban inspirálja őket Sarah története, hiszen nem mindenkinek adatik meg, hogy olyan jó hírt kapjon, mint ő.
