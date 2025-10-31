Ezek a sétaútvonalak segíthetnek szívünk állapotának felmérésében: így működnek a kardiotanösvények!
A budapesti Szent Ferenc Kórház létrehozott egy különleges programot, ami nagy segítség lehet az érrendszeri betegséggel, magas vérnyomással és cukorbetegséggel élőknek. Ezt érdemes tudni a szív állapotfelmérő kardiotanösvényekről!
A Szent Ferenc Kórház által létrehozott egészségügyi program – az Út az egészséghez – fő elemei az úgynevezett kardiotanösvények, amik valós visszajelzést adhatnak szívünk állapotáról. Mutatjuk, hol találhatók ilyen sétaútvonalak és miért lehet hasznos ezeken végigmenni!
Mik is azok a kardiotanösvények?
A kardiotanösvény egy kellemes és hasznos szabadidős mozgásprogram, ahol egy túra (vagy intenzív séta) keretében egyfajta visszajelzést kaphatunk szívünk egészségi állapotáról. Ehhez szakmai alapon megtervezett útvonalakat alakított ki a Szent Ferenc Kórház, amiken információs táblákat helyeztek el. Itt a résztvevőknek először nyugalmi, majd a későbbi megállóknál terheléses pulzust szükséges mérniük. A túra végére kialakul egy kép: mennyi a pulzus normál nyugalmi helyzetben, és ez hogyan változik terhelésre, különböző fokú, kisebb-nagyobb emelkedők esetén. A túra során mért pulzusadatok a túrát követően kiértékelhetők és ennek köszönhetően valós visszajelzést kaphatunk a szívünk állapotáról.
Csak szívbetegeknek ajánlják ezeknek a túraútvonalaknak a használatát?
A tanösvény elsősorban szív-ér rendszeri betegséggel vagy magas vérnyomás-betegséggel élők, illetve cukorbetegek számára készült. A túraprogramot ugyanakkor egészséges résztvevők számára is ajánlják, betegségmegelőző céllal, például egy esetleges fel nem ismert betegség kiszűrésére vagy rendszeres mozgásra, önellenőrzésre.
Mire van szükség a kardiotanösvények használatához?
- Időjárásnak megfelelő öltözetre.
- Túra- vagy sportcipőre.
- Minimum fél liter vízre.
- Pulzusmérő órára (akinek van).
- Nordic walking-botra (ez segít az emelkedők leküzdésében, tehermentesíti az alsó végtag ízületeit, valamint megfelelő technikával nagyobb pulzusszám-növekedést tud biztosítani, de enélkül is lesétálhatók az útvonalak).
- Egy tollra.
Hogyan kell használni ezeket a túraútvonalakat?
A túra során mért pulzusszámokat fel kell jegyezni a kiinduló tábláknál elhelyezett nyomtatványokon, majd menet közben a későbbi megállóknál terheléses pulzust szükséges mérni. A mért értékeket aztán kérésre a Szent Ferenc Kórházban szívesen ellenőrzik, és ha eltérést látnak, visszajelzést kaphatunk, illetve lakhelytől függetlenül lehetőség van arra, hogy időpontot kérjünk a kardiológiai rendelésre.
Hol találhatók ilyen kardiotanösvények?
Ilyen tanösvények országszerte sokfelé megtalálhatók:
- Hárshegy
- Normafa
- Újpest
- Miskolc
- Szépvölgy
- Veresegyház
- Kékestető
- Pécs
- Iszkaszentgyörgy
- Fenyőfő
- Törökbálint
- Alsómocsolád
- Gyenesdiás
- Velence
- Szentendre
- Érd
- Gyulakeszi
A különböző hosszúságú és nehézségi fokozatú útvonalak lehetővé teszik, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt – olvasható a Szent Ferenc Kórház tájékoztatójában.
