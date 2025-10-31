RETRO RÁDIÓ

Ezek a sétaútvonalak segíthetnek szívünk állapotának felmérésében: így működnek a kardiotanösvények!

A budapesti Szent Ferenc Kórház létrehozott egy különleges programot, ami nagy segítség lehet az érrendszeri betegséggel, magas vérnyomással és cukorbetegséggel élőknek. Ezt érdemes tudni a szív állapotfelmérő kardiotanösvényekről!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.31. 10:30
szív tanösvény séta

A Szent Ferenc Kórház által létrehozott egészségügyi program – az Út az egészséghez – fő elemei az úgynevezett kardiotanösvények, amik valós visszajelzést adhatnak szívünk állapotáról. Mutatjuk, hol találhatók ilyen sétaútvonalak és miért lehet hasznos ezeken végigmenni!

szakítás, szív, elválás
Szívünk egészsége egy úgynevezett kardiotanösvény lesétálásával is ellenőrizhető – Fotó: unsplash.com

Mik is azok a kardiotanösvények?

A kardiotanösvény egy kellemes és hasznos szabadidős mozgásprogram, ahol egy túra (vagy intenzív séta) keretében egyfajta visszajelzést kaphatunk szívünk egészségi állapotáról. Ehhez szakmai alapon megtervezett útvonalakat alakított ki a Szent Ferenc Kórház, amiken információs táblákat helyeztek el. Itt a résztvevőknek először nyugalmi, majd a későbbi megállóknál terheléses pulzust szükséges mérniük. A túra végére kialakul egy kép: mennyi a pulzus normál nyugalmi helyzetben, és ez hogyan változik terhelésre, különböző fokú, kisebb-nagyobb emelkedők esetén. A túra során mért pulzusadatok a túrát követően kiértékelhetők és ennek köszönhetően valós visszajelzést kaphatunk a szívünk állapotáról.

Csak szívbetegeknek ajánlják ezeknek a túraútvonalaknak a használatát?

A tanösvény elsősorban szív-ér rendszeri betegséggel vagy magas vérnyomás-betegséggel élők, illetve cukorbetegek számára készült. A túraprogramot ugyanakkor egészséges résztvevők számára is ajánlják, betegségmegelőző céllal, például egy esetleges fel nem ismert betegség kiszűrésére vagy rendszeres mozgásra, önellenőrzésre.

Mire van szükség a kardiotanösvények használatához?

  • Időjárásnak megfelelő öltözetre.
  • Túra- vagy sportcipőre.
  • Minimum fél liter vízre.
  • Pulzusmérő órára (akinek van).
  • Nordic walking-botra (ez segít az emelkedők leküzdésében, tehermentesíti az alsó végtag ízületeit, valamint megfelelő technikával nagyobb pulzusszám-növekedést tud biztosítani, de enélkül is lesétálhatók az útvonalak).
  • Egy tollra.

Hogyan kell használni ezeket a túraútvonalakat?

A túra során mért pulzusszámokat fel kell jegyezni a kiinduló tábláknál elhelyezett nyomtatványokon, majd menet közben a későbbi megállóknál terheléses pulzust szükséges mérni. A mért értékeket aztán kérésre a Szent Ferenc Kórházban szívesen ellenőrzik, és ha eltérést látnak, visszajelzést kaphatunk, illetve lakhelytől függetlenül lehetőség van arra, hogy időpontot kérjünk a kardiológiai rendelésre.

Hol találhatók ilyen kardiotanösvények?

Ilyen tanösvények országszerte sokfelé megtalálhatók:

  • Hárshegy
  • Normafa
  • Újpest
  • Miskolc
  • Szépvölgy
  • Veresegyház
  • Kékestető
  • Pécs
  • Iszkaszentgyörgy
  • Fenyőfő
  • Törökbálint
  • Alsómocsolád
  • Gyenesdiás
  • Velence
  • Szentendre
  • Érd
  • Gyulakeszi

A különböző hosszúságú és nehézségi fokozatú útvonalak lehetővé teszik, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt – olvasható a Szent Ferenc Kórház tájékoztatójában.

 

