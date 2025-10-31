Ezek a sétaútvonalak segíthetnek szívünk állapotának felmérésében: így működnek a kardiotanösvények!

A Szent Ferenc Kórház által létrehozott egészségügyi program – az Út az egészséghez – fő elemei az úgynevezett kardiotanösvények, amik valós visszajelzést adhatnak szívünk állapotáról. Mutatjuk, hol találhatók ilyen sétaútvonalak és miért lehet hasznos ezeken végigmenni!

Szívünk egészsége egy úgynevezett kardiotanösvény lesétálásával is ellenőrizhető – Fotó: unsplash.com

Mik is azok a kardiotanösvények?

A kardiotanösvény egy kellemes és hasznos szabadidős mozgásprogram, ahol egy túra (vagy intenzív séta) keretében egyfajta visszajelzést kaphatunk szívünk egészségi állapotáról. Ehhez szakmai alapon megtervezett útvonalakat alakított ki a Szent Ferenc Kórház, amiken információs táblákat helyeztek el. Itt a résztvevőknek először nyugalmi, majd a későbbi megállóknál terheléses pulzust szükséges mérniük. A túra végére kialakul egy kép: mennyi a pulzus normál nyugalmi helyzetben, és ez hogyan változik terhelésre, különböző fokú, kisebb-nagyobb emelkedők esetén. A túra során mért pulzusadatok a túrát követően kiértékelhetők és ennek köszönhetően valós visszajelzést kaphatunk a szívünk állapotáról.

Csak szívbetegeknek ajánlják ezeknek a túraútvonalaknak a használatát?

A tanösvény elsősorban szív-ér rendszeri betegséggel vagy magas vérnyomás-betegséggel élők, illetve cukorbetegek számára készült. A túraprogramot ugyanakkor egészséges résztvevők számára is ajánlják, betegségmegelőző céllal, például egy esetleges fel nem ismert betegség kiszűrésére vagy rendszeres mozgásra, önellenőrzésre.

Mire van szükség a kardiotanösvények használatához?

Időjárásnak megfelelő öltözetre.

Túra- vagy sportcipőre.

Minimum fél liter vízre.

Pulzusmérő órára (akinek van).

Nordic walking-botra (ez segít az emelkedők leküzdésében, tehermentesíti az alsó végtag ízületeit, valamint megfelelő technikával nagyobb pulzusszám-növekedést tud biztosítani, de enélkül is lesétálhatók az útvonalak).

Egy tollra.

Hogyan kell használni ezeket a túraútvonalakat? A túra során mért pulzusszámokat fel kell jegyezni a kiinduló tábláknál elhelyezett nyomtatványokon, majd menet közben a későbbi megállóknál terheléses pulzust szükséges mérni. A mért értékeket aztán kérésre a Szent Ferenc Kórházban szívesen ellenőrzik, és ha eltérést látnak, visszajelzést kaphatunk, illetve lakhelytől függetlenül lehetőség van arra, hogy időpontot kérjünk a kardiológiai rendelésre.

Hol találhatók ilyen kardiotanösvények?

Ilyen tanösvények országszerte sokfelé megtalálhatók:

Hárshegy

Normafa

Újpest

Miskolc

Szépvölgy

Veresegyház

Kékestető

Pécs

Iszkaszentgyörgy

Fenyőfő

Törökbálint

Alsómocsolád

Gyenesdiás

Velence

Szentendre

Érd

Gyulakeszi

A különböző hosszúságú és nehézségi fokozatú útvonalak lehetővé teszik, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt – olvasható a Szent Ferenc Kórház tájékoztatójában.