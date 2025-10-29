Összetört a szíve féléves fia halála után: átesett a szívtranszplantáción Bence

Még kritikus az állapota, de megtörtént a transzplantáció. Új szívet kapott az a 24 éves édesapa, Bence, aki ugyan korábban is küzdött szívbetegségével, azok után szorult donorra, hogy féléves fia, Zsombor áprilisban elhunyt. A csecsemő tüdőgyulladásba halt bele, amelyben szó szerint összetört Bence szíve, akivel augusztusban közölték, szívtranszplantációra van szüksége. Hónapokat várt, azonban sikerült: egyezés miatt esélyt kapott az új életre.

Bence hétfőn, október 27-én kapta a hírt, hogy találtak számára donort. Megműtötték, azonban szervezete nem fogadta be az új szervet, így az új szívvel egy időben műszívet is kapott. Időközben azonban észrevettek egy kialakult vérrögöt is a szívén, ami miatt új műtétre került sor. Hat hónapos terhes felesége, Bagolyné Varga Dorka azonban egy percre sem hagyta magára őt.

Bence és Dorka kisfia, Zsombor azok után vesztette életét, hogy kétoldali tüdőgyulladás miatt márciusban kórházba került. Ott egy hetet töltött, majd az orvosok úgy állapították meg, hazamehet. Szülei két nappal később azonban újra a sürgősségire rohantak vele, mert az állapota ismét romlott. Onnan azonban úgy vélik, elzavarták őket. A kisfiú végül április 11-én hunyt el a betegség miatt. Halála miatt jelenleg is nyomoz a rendőrség.



