Új év, újabb kigyulladt busz Budapesten

Folytatódik a nyáron indult sorozat. Január 2-án újabb busztűz ütött ki, ezúttal a Fácános térnél. A kigyulladt busz éppen abból az Óbudai Garázsból érkezett, ahonnan több karbantartásért felelős embert kirúgtak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.03. 09:34
Módosítva: 2026.01.03. 09:48
kigyulladt busz BKV busz

Az idei év a tavaly nyáron tapasztalt busztűz-sorozat folytatásával indult. Január 2-án, pénteken este 7:45-kor újabb busz gyulladt ki, ezúttal a XII. kerületi Fácános tér közelében.

újabb év, újabb busztűz
Nyáron több busztűznek is tanúi lehettünk. (korábbi felvétel) Fotó: Metropol

2026 el sem indulhatott volna busztűz nélkül 

Kigyulladt egy menetrend szerint közlekedő autóbusz motortere Budapest XII. kerületében, a Fácános térnél, írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a január 2-án, este nyolckor kiadott közleményében. A tűz az utasteret nem érintette, a jármű vezetője egy poroltóval megkezdte az oltást, a fővárosi tűzoltók pedig visszahűtötték a busz felforrósodott részeit.

Nyáron többször is tapasztalhattuk, hogy kigyulladtak a menetrend szerinti buszok Budapesten, először az olajsárra, olajszivárgásra gyanakodtak. A szúrópróbaszerű vizsgálat után átfogó vizsgálatot indított a Kormányhivatal, mert úgy tűnt, a baj a buszflotta nagyobb részét érintheti. Az eredmény alapján 100 járműből 60 nem felelt meg a műszaki előírásoknak. Szeptemberben további 59 autóbuszt vizsgáltak át a műszaki ellenőrök, ezek 44 százalékánál merült fel műszaki probléma.

Lángoló busz Budapesten, a József Nádor térnél
Lángoló busz a József nádor téren, 2025 nyarán - Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

A leggyakoribb műszaki hibák közé tartoztak:

  • olajszivárgás a motoron és a váltón (tűzveszélyes),
  • az üzemanyag-rendszer nem megfelelő tömítettsége (tűzveszélyes),
  • nem megfelelő fékhatás,
  • a kormány és a futómű nem megfelelő állapota és működése,
  • valamint a gumiabroncsok állapota és kopottsága.
  • Jellemző még a tűzvizsgálati jegyzőkönyvek és a porral oltó készülék hiánya.

A nyáron kigyulladt buszok közül több már 20 éves volt, a BKK állítása szerint az új, kétajtós Mercedesek beszerzésével ezeket már kivonták a forgalomból. Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója szerint a most kigyulladt busz vagy nem került még műszaki vizsgáztatás alá, vagy átcsúszott valahogy, vagy pedig a vizsgálat lefolytatása után került olyan állapotba, hogy ki tudjon gyulladni.

A lakosok továbbra is bejelenthetik a [email protected] címen, ha műszaki hibát tapasztalnak valamelyik autóbusz-járaton

 

