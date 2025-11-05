RETRO RÁDIÓ

Súlyos diagnózist kapott egy édesapa: „A korai szűrés létfontosságú volt”

Még időben kiderült, mi a probléma. A diagnózis lehetővé tette, hogy felvehesse a harcot betegsége ellen.

2025.11.05.
Minden 2022 nyarán kezdődött, amikor a 39 éves Daniel Morrison, a Lanarkhire megyei Cambuslangból észrevette, hogy folyadékbuborékok képződnek a nyelve alatt. Bár hányingere és fáradtsága nem volt szokatlan, de érezte, hogy nincsen minden rendben, így időpontot foglalt fogorvosához, és elképesztő diagnózist kapott.

A diagnózis egész életét megváltoztatta – Fotó: freepik.com / Illusztráció

A férfi szerint a korai diagnózis volt a kulcsa élete megmentésének

A férfi tünetei nem egy átlagos rákos ember tünetei voltak, de Daniel azt gondolta, jobb félni, mint megijedni.

Miután felkerestem a fogorvosomat, vizsgálatokat végeztettek rajtam, és találtak egy kis csomót a nyakamon

– idézi a férfi szavait a Daily Record.

Eleinte azzal nyugtatták, hogy talán csak egy kis elzáródás okozza a nyálmirigyében, és nem kell félnie. További vizsgálatokat végeztek a férfin, amik ugyan nem mutatták ki a rákot, de teljesen biztosak akartak lenni benne, így még elvégeztek pár vizsgálatot. 

A további procedúrák megváltoztatták az életét, mivel két daganatot is felfedeztek, amiből egyik rosszindulatú volt, a másik pedig jóindulatú. 2023 áprilisában Daniel részt vett egy 19 órán át tartó átfogó műtéten.

A férfi nagyon hálás volt az orvosoknak, mivel gondoskodásuk nem volt mindennapi, és segítőkészségük is lenyűgözte őt. Daniel most a gyógyulás útján új szemlélettel néz az élet felé. 

A diagnózisom és a kezelésem óta tudatosan törekszem arra, hogy több minőségi időt töltsek a gyerekeimmel – focizunk, táncolunk, rajzolunk, és együtt találunk ki történeteket. Most már sokkal jobban értékelem az együtt töltött időt.

Daniel most arra törekszik, hogy másokkal is megossza a tapasztalatait, mivel szeretne segíteni, mások tudtára adni, mennyire fontos a korai felismerés és diagnosztizálás, hiszen ez teszi most lehetővé, hogy a családapa folytathassa az életét ott, ahol abbahagyta. Figyelni kell  a hosszan tartó, három napnál hosszabb köhögésre, megmagyarázhatatlan vérzésre, szokatlan csomóra, furcsa fogyásra vagy az olyan változásokra, amelyek eltérnek a megszokottól. 

 

