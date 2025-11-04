„Csak kiszáradtál” – Agydaganattal küzd a 11 éves kisfiú
A fiatal fiú tünetei nem utaltak komolyabb betegségre. Még az orvosokat is meglepte az agydaganat.
Amikor Sam Taylor 11 éves volt, a szemorvosa észrevette, hogy a fiú látóidege teljesen duzzadt – ez a megfigyelés vezetett ahhoz a diagnózishoz, amely örökre megváltoztatta az életét - közölte a People. Sam Taylor története 2014-ben kezdődött, amikor gyakori fejfájások és "furcsa látásproblémák" jelentkeztek nála. Így derült fény a betegségére: agydaganat.
Soha nem volt annyira rossz, hogy komolyan aggódtunk volna miatta. Mondtam a szüleimnek, mire jött a klasszikus válasz: Csak kiszáradtál, nem iszol elég vizet.
– mesélte Sam a PEOPLE-nek.
Ez azóta is családi poén nálunk
– tette hozzá.
Így derült fény Sam agydaganatára
Amikor azonban hónapok után úgy döntött, felkeres egy szemész szakorvost tüneteivel, kiderült, hogy látóidegei teljesen meg vannak duzzadva. Ekkor Samet azonnal sürgősségire küldték, ahol MRI-vizsgálatot végeztek el rajta.
Végül az orvosok közölték Sammel, hogy alacsony fokozatú látóideg-gliómája van – egy agyban elhelyezkedő daganat, amely az optikai pályát, vagyis a látóideget érinti. A Boston Gyermekkórház adatai szerint az ilyen típusú daganatok a gyermekkori agydaganatok mindössze 5%-át teszik ki. Így a rendkívül ritka betegségek közé tartozik.
Akkoriban a mindössze 11 éves fiú napokat töltött a Seattle Gyermekkórházban, miközben várták, hogy a sebésze visszatérjen a szabadságáról. A terv az volt, hogy a műtét során eltávolítják a daganatot. Amikor azonban az orvos végül megoperálta, kiderült, hogy a tumor közvetlenül a látóideg mögött helyezkedik el, és az eltávolítása visszafordíthatatlan vakságot okozna. Így Sam félig leborotvált fejjel ébredt, és egy söntöt kapott, amely enyhíti az agyi nyomást és elvezeti a daganat által elzárt agy-gerincvelői folyadékot.
Ez az egyik legmagasabb koponyaűri nyomás, amit valaha láttunk
– közölte vele orvosa.
- Mivel az orvosok nem tudták eltávolítani a daganatot, más kezelési tervet kellett kidolgozniuk. Kemoterápiával próbálkoztak, azonban ez sem vált be a fiúnál heves rosszullétei miatt és úgy döntöttek, hogy rendszeresen ellenőrzik a műthetetlen daganatot, nehogy tovább növekedjen.
- Azonban amikor a daganat ismét növekedésnek indult az orvosok azonnal újrakezdték a kezelést, és újabb egyéves kemoterápia következett, 2021 decembere és 2022 vége között. A kimerítő kezelés után Sam végül újra kezdte önmagát érezni – fizikailag és lelkileg is erősebb lett, mint valaha.
A betegség örökre megváltoztatta Sam életét
Sam a kemoterápia után új életre kapott: lefutott egy maratont, külföldön élt hat hónapot, és világkörüli útra indult néhány barátjával. Azonban az új életet újabb egészségügyi krízis árnyékolta be, ami mélyen befolyásolta akkori személyiségét és annak változását.
Az orvosa ugyanis RAH-inhibitort írt fel neki – ez egy olyan gyógyszer, amely blokkolja a RAF-fehérjét, megakadályozva a sejtek osztódását, és így megállíthatja a daganat növekedését. Ennek következtében az agyában vérzés indult meg és a belső vérzés hamarosan megváltoztatta Sam személyiségét.
2024 decemberében a fiún életmentő műtétet végeztek el.
A műtét során felnyitották Sam koponyáját, hogy eltávolítsák az agyvérzés okozta vért. Bal oldalra is beültettek egy söntöt, így most mindkét oldalon sönt van a fejében. Közben pedig orvosai olyan újfajta gyógyszerrel kezelik, amely segíti zsugorítani a daganatot.
A következő hónapokra nincs konkrét kezelési ütemterv. Korábban háromhavonta kapott MRI-t, de most már félévente ellenőrzik az állapotát.
Sam az utóbbi időben a TikTokon is megosztja történetét, hogy más, hasonló helyzetben lévő fiataloknak is erőt adjon.
Szeretnék támasz lenni más fiataloknak, akik hasonló mentális harcon mennek keresztül. A célom, hogy a krónikus betegségekkel és rákkal küzdők szószólója legyek, mert ez a betegség nemcsak az életedet, hanem az identitásodat is elveszi.
Bár a jövő továbbra is bizonytalan betegsége miatt, Sam eltökélt, hogy ugyanazzal az erővel, kitartással és pozitív hozzáállással néz szembe vele, amely az elmúlt 11 évben is megtartotta őt.
