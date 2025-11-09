RETRO RÁDIÓ

Videón mutatta meg Orbán Viktor: ők a szupercsapat tagjai

A közösségi oldalán mutatta meg, hogy kikről van szó.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.09. 08:20
Szupercsapat Orbán Viktor videó

Orbán Viktor pénteken Donald Trumppal tárgyalt az Egyesült Államokban, Washingtonban. A miniszterelnök és a vele tartó delegáció a minap már elindult haza, ahonnan sikerrel térnek vissza, hiszen több fontos megállapodást is sikerült tető alá hoznia.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor Fotó: NurPhoto via AFP

A kormányfő vasárnap egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amelyen az indulás előtti pillanatok láthatóak. Többek között az is, ahogy Orbán Viktor és miniszterei összeállnak egy közös fotóra, fejükön pedig mindannyian egy „Make America Great Again” (Tegyük újra naggyá Amerikát) feliratú sapkában láthatóak.

Szupercsapat

- fűzte a videóhoz Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu