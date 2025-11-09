Videón mutatta meg Orbán Viktor: ők a szupercsapat tagjai

Orbán Viktor pénteken Donald Trumppal tárgyalt az Egyesült Államokban, Washingtonban. A miniszterelnök és a vele tartó delegáció a minap már elindult haza, ahonnan sikerrel térnek vissza, hiszen több fontos megállapodást is sikerült tető alá hoznia.

Orbán Viktor Fotó: NurPhoto via AFP

A kormányfő vasárnap egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amelyen az indulás előtti pillanatok láthatóak. Többek között az is, ahogy Orbán Viktor és miniszterei összeállnak egy közös fotóra, fejükön pedig mindannyian egy „Make America Great Again” (Tegyük újra naggyá Amerikát) feliratú sapkában láthatóak.

Szupercsapat

- fűzte a videóhoz Orbán Viktor.