Orbán Viktor: Repülőinfó, második menet. Washington vagy amit akartok
Facebookon tette közzé a fotókat a hazaútról.
Orbán Viktor Facebookon tette közzé a Washingtonból hazafelé tartó repülőről a képeket a sikeres Trump-Orbán találkozót követően.
- fűzte a képekhez Orbán Viktor.
