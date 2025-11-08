RETRO RÁDIÓ

Donald Trump Orbán Viktorról: „Nagyon különleges ember... és egy nagyszerű vezető”

Az Egyesült Államok elnöke Orbán Viktort méltatta.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.08. 12:35
találkozó Fehér Ház Donald Trump Orbán Viktor tárgyalás

Ahogy arról korábban már a Metropol többször is beszámolt, pénteken Orbán Viktor Donald Trumppal tárgyalt Washingtonban. Az egyeztetés pedig sikerrel zárult, hiszen többek között sikerült megvédeni a rezsicsökkentést.

President Trump Meets With Visiting Hungarian Prime Minister Viktor Orban
Donald Trump Orbán Viktort méltatta Fotó: Kevin Dietsch / GettyImages

A miniszterelnök a közösségi oldalán már több tartalmat is megosztott a találkozóról, ám ezúttal a Fehér Ház Facebook-oldala jelentkezett egy bejegyzéssel, méghozzá egy rövid videóval, amelyben összefoglalták az esemény legfontosabb pillanatait.

Megtiszteltetés, hogy itt van egy barátom, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Ő egy nagyon különleges ember... és ő egy nagyszerű vezető

- írja a Fehér Ház Facebook-oldal, akik Donald Trumptól idézetek.

Mutatjuk a videót:

 

