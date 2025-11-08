Donald Trump Orbán Viktorról: „Nagyon különleges ember... és egy nagyszerű vezető”
Az Egyesült Államok elnöke Orbán Viktort méltatta.
Ahogy arról korábban már a Metropol többször is beszámolt, pénteken Orbán Viktor Donald Trumppal tárgyalt Washingtonban. Az egyeztetés pedig sikerrel zárult, hiszen többek között sikerült megvédeni a rezsicsökkentést.
A miniszterelnök a közösségi oldalán már több tartalmat is megosztott a találkozóról, ám ezúttal a Fehér Ház Facebook-oldala jelentkezett egy bejegyzéssel, méghozzá egy rövid videóval, amelyben összefoglalták az esemény legfontosabb pillanatait.
Megtiszteltetés, hogy itt van egy barátom, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Ő egy nagyon különleges ember... és ő egy nagyszerű vezető
- írja a Fehér Ház Facebook-oldal, akik Donald Trumptól idézetek.
Mutatjuk a videót:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre