Kiskero és párja nehéz időszakon vannak túl, Rómába menekültek

Kiskero, azaz Kerényi Miklós Máté és kedvese, Kardffy Aisha a Mokkában meséltek római vakációjukról. A színészpárnak nagy szüksége volt arra, hogy kicsit kiszakadjanak a hétköznapokból. Beszéltek még közelgő előadásaikról, ráadásul a színész még egy titkot is megosztott a műsorban.

Kiskero és Aisha a lehető legtöbb időt szeretnék együtt tölteni (Fotó: Metropol)

Kiskero és párja a hétköznapokat akarta itt hagyni

Kerényi Miklós Máté és Kardffy Aisha elsősorban azért döntött a pár napos utazás mellett, hogy a hétköznapok mókuskerekét hátrahagyják. A színésznek még fel kellett dolgoznia munkahelye otthagyását, és elmondása szerint – részben emiatt is – sok nehézséggel küzdöttek meg. Azért döntöttek végül Róma mellett, mert Aisha legjobb barátnője szintén épp ott nyaralt, így el tudtak tölteni közösen pár napot a lánnyal.

„A környezetünkben volt egy csomó nehézség. Nekem volt egy munkahely otthagyásom, aminek mindenféle következménye volt.

Nem volt könnyű, és egy picit el kellett rohanjunk pihenni egyet.

Az elmúlt egy év után most volt az első lehetőségünk pihenni. Most el akartunk menni úgy az országból, hogy mindenki tudja, hogy nem vagyunk itthon. Hogy ne csörrenjen meg a telefon” – mondta Máté.

Kicsit a valóságból ki akartunk szakadni

– tette hozzá Aisha.

Kiskero párja több darabban is együtt játszik szintén színésszel (Fotó: Penovác Károly)

Ahogy visszajöttek, már indul is a munka

Azt is elárulták, hogy épphogy visszajöttek, máris rengeteg dolguk van. Ezért is volt szükségük a vakációra, mert mindkettejüknek több fellépése is van a nyáron, Aishának pedig új bemutatói is lesznek a következő évadban. Máté ráadásul még egy titkot is elárult.

„Kicsit fel akartunk töltődni, hogy új energiákat tudjunk meríteni a következő munkákra” – jegyezte meg Máté.

Nekem a héten a Veszprémi Petőfi Színházban lesz egy olvasópróbám, ugyanis októberben a csoportterápia musicalt fogjuk bemutatni.

„De még előtte szeptember 20-tól újra műsorra tűzi a Madách Színház a Nyomorultak című musicaljét, amiben Cosette szerepét fogom játszani. Ez egy óriási megtiszteltetés az életemben” – válaszolta Aisha.

„Utána van egy közös bemutatónk az Artszintérben, amit Kero rendez” – mondta még el Máté, majd hozzátette: