Kiderült: itt folytatja Kerényi Miklós Máté

“Kiskeró” egy hónappal ezelőtti bejegyzésében osztotta meg követőivel, hogy hónapok óta tartó vívódás után óriási döntést hozott: Otthagyja az Operettszínházat!

Kerényi Miklós Máté a Jézus Krisztus Szupersztárban lesz látható (Fotó: Madách Színház)

Kerényi Miklós Máté, aki az elmúlt 30 évben az Operettszínházban dolgozott, bejegyzésében akkor ezt írta:

„Döntéseim okairól nem szeretnék beszélni, nyilvánvalóan egy ilyen horderejű lépés nem csupa jó dolgok következménye.”

Mostani posztjában pedig így fogalmazott a színész:

Most már elmondhatom Nektek, hogy egy hatalmas megtiszteltetésben részesültem! Szirtes Tamás a Madách Színház igazgatója – aki nem mellesleg az én egyik osztályvezető tanárom volt a Színház- és Filmművészeti Egyetemen – felkért a színházban már évek óta nagy sikerrel futó előadásába, a Jézus Krisztus Szupersztárban Heródes király szerepére.

Új szereplőkkel tér vissza a Jézus Krisztus Szupersztár

Andrew Lloyd Webber klasszikusában tizenöt évvel a bemutató után most új szereplők állnak színpadra. Jézus szerepében immár folyamatosan látható lesz Cseh Dávid Péter, aki tavaly bravúrosan ugrott be az előadásba, Heródesként pedig két új művészt köszönthetnek a nézők: Ekanem Bálintot, valamint Kerényi Miklós Mátét, aki korábban még sosem lépett színpadra a Madách Színházban. A rendező, Szirtes Tamás a Színművészeti Egyetem óta figyelemmel kíséri pályáját, tanította is őt.

A világ egyik legismertebb zenés darabja

A Jézus Krisztus Szupersztár Sir Andrew Lloyd Webber és Tim Rice Biblián alapuló rockoperája, amelyet 53 évvel ezelőtt mutatták be a Broadway-n és sikere azóta is töretlen. A darab prózai dialógusok nélkül meséli el Jézus életének utolsó hetét, a jeruzsálemi bevonulástól a keresztre feszítésig. A Madách Színházban 2009-ben, Szirtes Tamás rendezésében került színre a musical.