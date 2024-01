Gólyahír! Családbővülésről vallott Kerényi Miklós Máté

Kerényi Miklós Máté, vagy ahogy sokan hívják: „Kiskeró” volt Abaházi Csaba rádióműsorának vendége, ahol többek között családbővülésről vallott, de azt is elmesélte, mi a párhuzam a nagymamája és Mészáros Árpád Zsolt között…

Kerényi Miklós Máté meglepő történeteket mesélt a rádióban (Fotó: Mirkó István)

Kerényik zavarában

A Retro Rádió műsorában Abaházi Csaba először is a fiatal színész szemére vetette, hogy tulajdonképpen őt nem is úgy hívják, ahogy: Kerényi Máté Zsoltként született.

„Abszolút meg voltam elégedve a nevemmel, ahogy a bátyám is.”

De amikor 10-12 évesek voltunk, úgy döntöttünk, hogy nevet változtatunk. Ennek az volt az oka, hogy az én nagypapám, Kerényi Miklós György volt, édesapám pedig Kerényi Miklós Gábor.

„Úgy döntöttünk a bátyámmal, hogy ez a Kerényi Miklós »vezetéknévtípust« szeretnénk továbbvinni a családban, úgyhogy így lett a bátyám Kerényi Miklós Dávid, én Kerényi Miklós Máté, és a fiaink is ezt viszik tovább.”

Bátyám egyébként most várja a második fiát, a negyedik gyermekét. Nála is biztosan megtartják ezt a hagyományt.

A színész elismerte, vezetékneve egyszerre megkönnyítette és megnehezítette az életét: jobb teljesítményt vártak tőle, kritikusabb szemmel néztek rá, ám a több figyelem sokszor jól jön. Kiskeró becenevéről pedig elárulta: őt kezdték először Kis Kerényinek, Kiskerónak becézni, ezután ragadt csak édesapjára a Keró megszólítás!

MÁZS és Kiskeró mamája

Kerényi Miklós Máté furcsa párhuzamra lett figyelmes híres szerepe, Benvolio kapcsán. A Rómeó és Júlia című darabban a címszereplő hősszerelmes unokatestvérét alakítja, aki egyfajta békebíróként próbál eljárni a két viszálykodó család, a Montague és Capulet között.

Máté 19 éve játssza már a szerepet, melyet közben Mészáros Árpád Zsolt és Gömöri András Máté is magára öltött jó párszor. Máté furcsa összefüggéseket tárt a hallgatók elé:

„A nagymamám, édesapám anyukája gyerekkoromban tulajdonképpen velünk élt, közel álltunk egymáshoz. Nos, én Kerényi Máté Zsoltként születtem, Benvolio szerepét egy időben játszotta Mészáros Árpád Zsolt, és még egy fiú, akit úgy hívnak: Szentirmai Zsolt, ő is játszotta anno. Mi hárman vagyunk Zsoltok.”