Micsoda szempár: megmutatta tündéri kisfiát a magyar sztárszínész – Fotó

Mészáros Árpád Zsolt idén februárban élte át élete egyik legboldogabb pillanatát, amikor megszületett ötödik gyermeke. Egy tündéri kisfiú, aki az Ámor nevet kapta, nem véletlenül!

MÁZS nagyon büszke a kisfiára Fotó: YouTube

„Krisztának nem lehetett gyermeke, megbeszéltük a gyerekekkel, hogy örökbe fogadunk, de a természet meghozta a gyümölcsét. (…) Eljutottunk oda, hogy megtaláltunk egy olyan fajta dolgot, ami elősegíti a hölgyeket, akiknek azt mondják, nem lehet gyermekük. A névválasztás ebből ered, mert egy szerelemgyermek. Február 14-re voltunk kiírva, mi a sorsszerűségben hiszünk, ennek örömére azt gondoltuk, hogy egy olyan egyedi nevet választunk, amiben benne van a szerelem” – mesélte Mészáros Árpád Zsolt korábban a Mokkában.

Bár az Operettszínház művésze nem tartozik azok közé a hírességek közé, akik elárasztják a közösségi médiát a gyerekükről készült fotóval, MÁZS nem bírta ki, hogy kisfia gyönyörű szemeit ne mutassa meg a rajongóknak. Ez – valljuk be – teljesen érthető!

Fotó: Facebook

Elhalasztották az esküvőt

Mészáros Árpád Zsolt 2020 nyarán, az egyik előadása közben sétált le a színpadról, hogy megkérje kedvese, Piros Krisztina kezét.

A pár néhány hónapja a Hot! magazinnak mesélt arról, hogy bár már ruháik és a gyűrűik is megvannak, inkább jövőre halasztják az esküvőjüket. Ennek részben az is az oka, hogy februárban megszületett Ámor, akivel szeretnének minél több időt tölteni, és már az érkezését is csodának fogják fel.

„Valójában már úgy élünk, mint a házasok; Árpi sokszor hív a feleségének, és én is érzem, hogy már tényleg csak a papír lenne a különbség, ha összeházasodnánk. Úgy volt, hogy augusztusban tartjuk meg a lagzit, megvannak már a ruhák és a gyűrűk is, mégis áttoltuk jövőre, mert most inkább a kisbabánkra és a projektjeinkre fókuszáltunk”

– mesélte a hetilapnak a menyasszony.