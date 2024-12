Mészáros Árpád Zsolt 18 éves lánya csodás nő lett

Mészáros Árpád Zsolt igazi nagycsaládos édesapa, tavaly köszönthette ötödik gyermekét, aki az Ámor nevet kapta. A színésznek legnagyobb gyermekét, Bendét idén az Ázsia Expressz 5. évadában láthatták az emberek, ennek ellenére nem sűrűn mutatja meg a közösségi oldalain a családját és magánéletét.

Mészáros Árpád Zsolt igazi nagycsaládos apuka (Fotó: CsKriszta)

Mészáros Árpád Zsolt lánya felnőtt

Pénteken azonban a közösségi oldalán is felköszöntötte lányát, Rózsát a 18. születésnapján. Az édesapa több képet is megosztott, amikor lányával egy színpadon voltak, és egy érzelmes szöveget is írt az ünnepeltnek.

18 év... még alig 6500 nap egy életből… amikor egy csillag kihunyt az éjben, egy másiknak ragyognia kell. 11392 napot kell megéljek, életem legfontosabb évfordulójára, de hogy miért és mit... Szeretlek Rozsa köszönöm köszönöm köszönöm

– írt szívhez szóló köszöntést Mészáros Árpád Zsolt.

Mészáros Árpád Zsolt felkészítette a fiát az Ázsia Expresszre

Mészáros Bende és Zsigmond Angéla együtt vágtak bele az országokon átívelő kalandnak. A színész nem hagyta atyai jó tanácsok nélkül fiát, mondhatni mindenre felkészítette. MÁZS tisztában van vele, hogy fia már meglett férfi, de szülőként, legyen bármennyire idős, mindig aggódni fog a gyermekéért.

„Ez olyan érzés, mintha a gyerek ösztöndíjat kapott volna Amerikába. Tudod, hogy tanulni megy, de akkor is izgulsz érte. Én is így vagyok, jártam én is Ázsiában, és felkészítettem Bendét mindenre. Túlélővideókat küldtem neki, és a végén már rám szólt: apa ne már!!” – mesélte korábban a Borsnak a színész.