„Ha visszaviszed, megúszod!” – több százezer forintos kár érte a meglopott Mészáros Árpád Zsoltot

Mészáros Árpád Zsolt gőzerővel készül az Oltári Srácok című koncert musical-re, melyben Szabó Dáviddal, Serbán Attilával, Kerényi Miklós Mátéval és Dolhai Attilával karöltve januárban visszatér, hogy elkápráztassák a közönséget. A színész izgatottan készül, hogy kollégáival ismét egy színpadra lépjen, azonban a tegnapi nap sokkal inkább beárnyékolja a lelkesedését.

Mészáros Árpád Zsoltnak ellopták a félmilliós rollerét Fotó: CsKriszta

A napokban ugyanis a színész a közösségi oldalán tette közzé, hogy ellopták az elektromos rollerét, ami egy félmillió forintot érő jármű volt. Így nem is csoda, hogy Mészáros Árpád Zsolt az interneten kért segítséget, aki a nyomravezetőnek még 80 ezer forintos díjat is felajánlott. Persze a tolvajhoz is intézett pár keresetlen mondatot.

Sziasztok december 5 -én este ellopták a Bp. 7.-ker. Hársfa utca 36. szám előtt parkoló rollerem! Írj privatba, le volt riasztva, a hatóság is nyomoz! Ha visszaviszed, megúszod, ha nem, nagy értékű lopás

– tudatta rajongóival a színész.

Csalás áldozata lett Mészáros Árpád Zsolt

Mészáros Árpád Zsolt és családja jóhiszeműségét korábban már kihasználták, hogy hasznot húzzanak belőlük. A színész akkor is a közösségi oldalán óva intette az embereket, hogy legyenek körültekintőbbek.

"Baromi NAGY, előre megtervezett szervezett csalás áldozatai lettünk, ami minden emberi értékkel, lélekkel, jóhiszeműséggel szembe megy… (de ők jelenleg is nevetnek rajtunk, következmények nélkül!!!) Igazi profi házaspár Turáról, akikről senki nem tud semmit, nem közszereplők, de mégis az én életem közszereplői lettek!!! Kihasználták a barátaim, akiket általam ismertek meg, környékbeli cégeket, elesett embereket, akiknek hazug módon lehetőséget ígértek, de előre megtervezetten vertek át mindannyiunkat" – hívta fel az emberek figyelmét a színész korábban.