Janza Kata kitálalt a Pintér Tiborral való házasságáról

Mi tényleg sírtunk a bíróságon. Kérdezték, hogy most akkor mégis mit csinálnak. Mondtuk, hogy megadjuk egymásnak az esélyt, hogy valahogy boldoguljon majd a másik. Nagyon fiatalok voltunk, úgy éreztük, hogy még lehetünk boldogok. Nagyon egyszerű ok volt: Tibor pontosan olyan, mint az édesapja, aki országosan híres szavalótáborokat, versmondótáborokat csinált, egész életében. Én ismertem az idősebb Pintér Tibor bácsit és az az igazság, hogy láttam, ő neki ez a szerepe, ez az élete. Tibiről is nagyon hamar kiderült, amikor Janka megszületett, hogy csak a színház, csak a versmondás, csak a szereplés. Gyakorlatilag a család nem szerepelt ebben