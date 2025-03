Így ünnepeltek a sztárok nőnapon

Március 8-a a nők jogainak és eredményeinek elismeréséről szól világszerte, a nőnap eredete több mint egy évszázadra nyúlik vissza, és azóta is fontos szerepet játszik a nemek közötti egyenlőség előmozdításában, amelyre a sztárok is szívesen szentelnek figyelmet. Horváth Éva kórházban töltött napjai nem könnyűek, a nőnap alkalmából most mégis besütött némi fény az ablakán.