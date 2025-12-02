Ismét lecsaptak a netes csalók: durván visszaéltek Janza Kata arcképével

Janza Kata elmesélte, hogy Jaksity Katával szokták néha összekeverni, de még a színpadon is a műsorvezető nevét mondva konferálták fel egyszer. Utóbbi néha kap gratulációt egy musical miatt, amelyben persze nem szerepelt, Janza Katának pedig a műsorvezetését dicsérik alkalmanként, mert keverik Jaksity Katával. De ezt már megszokták, kárt nem okoznak – ennél sokkal rosszabb, ha egy ismert ember arcképével visszaélnek és megtévesztik az internetezőket.

Janza Kata tájékoztatta a rendőrséget is a csalásról (Fotó: Hot!-archív)

„Visszaéltek a nevemmel. Annyira kellemetlen volt, hogy elhiszik a követőim… Hány ember dőlt már be ennek a reklámnak? Megszólalásig olyan volt, mintha én beszélnék! De hogyan akadályozzam meg?” – háborgott a színésznő a Duna TV-n, az Azt beszélik című műsorban.

A videóban úgy tűnik, mintha Janza Kata reklámozna egy testsúlycsökkentő szert, pontosabban kávét azzal, hogy két hónap alatt 20 kilót fogyott tőle. Ez önmagában az egészségre veszélyes fogyási tempó, aligha javasolják szakértők.

Janza Kata fogyása: biztos nem ettől van

A videón látszik, főképp kinagyítva, hogy nem Janza beszél, illetve valami nem stimmel az arcával. A mesterséges intelligenciával készült videón a szájmozgás többé-kevésbé megfelelő, de egyértelmű csalás, a fogyasztók tudatos átverése érezhető benne.

A rendőrségtől azt a választ kaptuk, hogy írjam ki az oldalamra a rajongóknak, hogy ezt AI-jal csinálták, és nem én beszélek rajta. Ennyit tudtak tenni… Én pedig csináltam egy videót, hogy forog most a neten egy fogyókúrás reklám, vagy nem tudom én, micsoda, amiben nem én vagyok látható…

Egy évvel ezelőtt Janza Kata párja személyéről is hosszabban mesélt, de a színésznő arra is emlékszik, mikor volt ilyen haja, mint az átverős videón: tavaly, a Csináljuk a fesztivált! című műsorban szerepelt, onnan nyúlhatták le a csalók az alapként szolgáló felvételt.

„A hangom is picit le van mélyítve. Ha leadnék 20 kilót, szerintetek én azt így mondanám el?” – próbálta elviccelni a dolgot Janza Kata magát is kikarikírozva: előadta, hogy ő sokkal harsányabban lelkendezett volna, ha pusztán kávészürcsöléssel, mindenféle szigorú diéta nélkül le lehetne dobni 10-20 kilót.