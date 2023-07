Mélységesen felháborít! – Pénzt kérnek Peter Srámek nevében

Szinte mindennapos, hogy egy-egy magyar sztár nevében több kamuprofil „születik” a közösségi oldalakon. Sokan nem is foglalkoznak ezzel, azt azonban senki nem tűri, ha más módon is visszaélnek a nevükben. A csalóknak most Peter Srámekre esett a választásuk, ugyanis az énekes nevével próbálják félrevezetni az embereket. Azért különösen kényes dolog ez, mert pénzt próbálnak kicsalni a naivabbakból. Addig ennek nem lesz vége, amíg valaki bedől az átverésnek. Az énekes a minap egy posztban próbálta figyelmeztetni rajongóit, ne dőljenek be a csalóknak.

„Drága rajongóim! Ezúton is szeretnélek Titeket nagy szeretettel megkérni, hogy ne lájkoljatok hamis és kamu, rólam szóló rajongói oldalakat. Ne küldjetek sehova pénzt, mert én nem kértem, ez mind hazug csaló, akik kihasználják az irántam való rajongásotokat” – írta az énekes, majd azt is jelezte, immár kilenc éve alkotta meg a hivatalos Facebook-oldalát, melyen minden fontos információ megtalálható róla.

Csakúgy, mint a többi sztár, Peter is tehetetlen a csalók ellen (Fotó: Peter Srámek / Facebook)



„Senkitől nem kértem és nem is kérnék pénzt”

Peter a Metropolnak árulta el, rendkívül kellemetlen számára ez a helyzet.

„A rajongóim jeleztek a menedzserem és felém, hogy a nevemben üzeneteket kaptak, és pénz kértek tőlük. Azt kérdezték tőlem, hogy esetleg én állok-e mögötte, ha nem, akkor viszont valaki visszaél a nevemmel.”

Hangsúlyozom, soha, senkitől nem kértem és nem is kérnék pénzt! Nem tudtam mást javasolni, csak hogy legyenek elővigyázatosak, ne válaszoljanak a megkeresésekre.

„Amikor egyre gyakoribbá váltak ezek a levelek felém, akkor döntöttem úgy, hogy a közösségi oldalamon tisztázom magam” – mondta lapunknak.

Sikereivel a kamuprofilok száma is megnövekedett

Peter sikerével és népszerűségével a nevét viselő kamuprofilok is megszaporodtak, egyre többször élnek vissza a nevével, jelenleg mégis tehetetlen ennek megállításában.

„Jelenleg próbálom elintézni, hogy én is megkapjam a kék pipát [akik rendelkeznek ezzel, erősebb védelmet kapnak a csalókkal szemben, és az ügyfélszolgálatot is könnyebben elérhetik – a szerk.], ezáltal mindenki fogja tudni, melyik a hivatalos oldalam. Mélységesen felháborít, mert ezzel lejáratnak.”

Tisztességesen élem az életemet, mégis megpróbálják besározni a nevemet.

„Hála istennek elég okosak az emberek, nem hisznek a csalóknak, de sajnos vannak olyanok is, akik bedőlnek a szélhámosoknak” – mondta érdeklődésünkre.