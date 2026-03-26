RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor országjárása: Takáts Tamás fergeteges hangulatot varázsolt

Ahogyan az országjárás korábbi állomásain, úgy most is hatalmas tömeg fogadta a miniszterelnököt. Orbán Viktor csütörtökön Törökszentmiklóson tart beszédet. Előtte pedig ismét Takáts Tamás lelkesítette a közönséget.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.26. 18:23
Módosítva: 2026.03.26. 18:23
takáts tamás törökszentmiklós orbán viktor Békemenet országjárás

Olyan sokan gyűltek össze a törökszentmiklósi Kossuth téren Magyarország miniszterelnökének kedvéért, hogy gyakorlatilag mozdulni sem lehetett. Ők mind Orbán Viktor beszédét várták, miközben zászlótengerré változtatták a teret.

2026.03.26.Orbán Viktor_Országjárás_Törökszentmiklós
Takáts Tamás Orbán Viktor országjárásán ismét nagy sikert aratott

Orbán Viktor beszéde előtt, a törökszentmiklósi országjáráson csendült fel az ismert sláger

A hangulat már a beszéd előtt a tetőfokára hágott, amikor a színpadra lépett Takáts Tamás. A Máté Péter-díjas Karthago zenekar frontembere ismét előadta az Apáink útján című gigaslágert, amivel nem csupán könnyeket csalt a megjelentek szemébe, de közös éneklésre is ösztönözte a tömeget. Takáts Tamással Orbán Viktor országjárásának egy korábbi állomásán beszélgetett a Bors. A zenész elmondta, milyen érzések munkálnak benne, amikor kiléphet a józan és csendes többség elé egy-egy ilyen történelmi jelentőségű eseményen.

Ajándék számomra az a figyelem, ami ezeken az eseményeken rám hárul, miközben az egyik kedvenc Karthago dalomat énekelhetem. 

„Számomra igazi mérföldkő az Apáink útján, hiszen ez volt a legelső dal, amit lemezre énekelhettem, remegő lábú kezdőként. Egy ilyen szeretetközösségben, ami most is körbevett, hatalmas érzés éppen ezt a dalt énekelni” – fogalmazott korábban a Borsnak Takáts Tamás.

Takáts Tamás: „Ez az egyik fontos tétje az április 12-ei választásnak is”

A zenész-énekes ezután arról is beszélt, hogy szerinte milyen üzenetet hordoz a ma embere számára az Apáink útján című sláger. „Azt hiszem, hogy a hagyományaink őrzésének fontosságát meséli el a csodálatos dalszöveg. Hiszen egy ember mindig abból táplálkozik, amit a szüleitől, nagyszüleitől kapott és hozott. Fontos, hogy a múlt hagyományait mi vezessük át a jövőbe. Éppen ez az egyik fontos tétje az április 12-ei választásnak is. Sorsfordító időket élünk...” - fogalmazott Takáts Tamás

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu