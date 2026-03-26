Orbán Viktor országjárása: Takáts Tamás fergeteges hangulatot varázsolt

Olyan sokan gyűltek össze a törökszentmiklósi Kossuth téren Magyarország miniszterelnökének kedvéért, hogy gyakorlatilag mozdulni sem lehetett. Ők mind Orbán Viktor beszédét várták, miközben zászlótengerré változtatták a teret.

Takáts Tamás Orbán Viktor országjárásán ismét nagy sikert aratott / Fotó: MW

Orbán Viktor beszéde előtt, a törökszentmiklósi országjáráson csendült fel az ismert sláger

A hangulat már a beszéd előtt a tetőfokára hágott, amikor a színpadra lépett Takáts Tamás. A Máté Péter-díjas Karthago zenekar frontembere ismét előadta az Apáink útján című gigaslágert, amivel nem csupán könnyeket csalt a megjelentek szemébe, de közös éneklésre is ösztönözte a tömeget. Takáts Tamással Orbán Viktor országjárásának egy korábbi állomásán beszélgetett a Bors. A zenész elmondta, milyen érzések munkálnak benne, amikor kiléphet a józan és csendes többség elé egy-egy ilyen történelmi jelentőségű eseményen.

Ajándék számomra az a figyelem, ami ezeken az eseményeken rám hárul, miközben az egyik kedvenc Karthago dalomat énekelhetem.

„Számomra igazi mérföldkő az Apáink útján, hiszen ez volt a legelső dal, amit lemezre énekelhettem, remegő lábú kezdőként. Egy ilyen szeretetközösségben, ami most is körbevett, hatalmas érzés éppen ezt a dalt énekelni” – fogalmazott korábban a Borsnak Takáts Tamás.

Takáts Tamás: „Ez az egyik fontos tétje az április 12-ei választásnak is”

A zenész-énekes ezután arról is beszélt, hogy szerinte milyen üzenetet hordoz a ma embere számára az Apáink útján című sláger. „Azt hiszem, hogy a hagyományaink őrzésének fontosságát meséli el a csodálatos dalszöveg. Hiszen egy ember mindig abból táplálkozik, amit a szüleitől, nagyszüleitől kapott és hozott. Fontos, hogy a múlt hagyományait mi vezessük át a jövőbe. Éppen ez az egyik fontos tétje az április 12-ei választásnak is. Sorsfordító időket élünk...” - fogalmazott Takáts Tamás.