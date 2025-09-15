RETRO RÁDIÓ

Lenyúlta bátyja autóját, balesetet szenvedett a fiú

Az autó a legközelebbi villanyoszlopig bírta.

Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.09.15. 13:26
baleset autó ütközés fiatalkorú

Önként sétált a rendőrökhöz vérző orral egy tinédzser egy közlekedési baleset miatt, mely során egy villanyoszlopot döntött ki a fiatal. Kiderült, hogy korábban már árokba borult a 13 éves fiú, így a rendőrök számára nem volt idegen a balesetet szenvedett fiú.

balesetet szenvedett
Balesetet szenvedett egy 13 éves tinédzser Fotó: freepik.com / Illusztráció

Balesetet szenvedett, miután lenyúlta bátyja autóját 

Az aprócska Vas vármegyei település 13 éves lakója lenyúlta bátyja autójának slusszkulcsát, bevágta magát a volán mögé és nekiindult. A buszmegállóig megtett 110 méterrel még nem volt gondja, visszafelé azonban lecsúszott a lába a kuplungról és fékezés nélkül a villanyoszlopnak csapódott

- közölte a Rendészeti Államtitkárság oldala hétfőn.

A Tények beszámolója szerint a hatalmas ütközettől az oszlop eltört és megdőlt, szerencsére az áramszolgáltatásban nem történt fennakadás. Amellett, hogy testvére autóját vezette és ráadásul kiskorú, még a biztonsági övet sem csatolta be, aminek meg is lett e böjtje - beverte az orrát. Fiatalkora miatt rendőrségi eljárás nem indulhatott ellene, de otthon, minden bizonnyal bepótolják a büntetést.

 

 

 

