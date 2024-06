Hihetetlen változás! Így néznek ki ma az Agymenők szereplői - galéria

Az Agymenők sorozat olykor vicces, olykor pedig megható jeleneteivel lopta be magát a nézők szívébe és persze a kicsit "kocka" tudósok sajátos világnézetével. Míg a főszereplő karakterek igazi tudósok és igazán bonyolult kísérleteket is el tudnak végezni, addig a női lélek rejtelmeit szinte képtelenek megérteni, így a legnagyobb gondot a randizás és a párkapcsolatokban való navigálás okozza számukra.

Az hatalmas sikerrel 12 évig futó Agymenők szereplői így néznek ki ma (Fotó: Steve Buckley/Northfoto)

Az egyik főszereplő és talán leginkább kedvelt karakter a Jim Parsons által alakított Sheldon Cooper egy kissé őrült, de annál szerethetőbb elméleti fizikus, aki a nézők szeme előtt válik rideg tudósból igaz baráttá és szerető férjjé. Ebben persze nagy segítségére vannak barátai, Leonard Hofstadter, akit Johnny Galecki formál meg, Howard Wolowitz, akit Simon Helberg játszik és Rajesh Koothrappali, akit Kunal Nayyar alakít. De talán Kaley Cuoco Penny-je és Sheldon szerelme, Amy Farrah Fowler segítenek neki a legtöbbet ebben. Utóbbit egyébként Mayim Bialik színésznő formálta meg, aki nemcsak a sorozatban, hanem a valóságban is P.h.D fokozattal rendelkezik az idegtudomány területén, így kifejezetten hitelesen tudta hozni a szintén kicsit bogaras női tudóst.

Az Agymenők után sem maradtak Sheldon nélkül a nézők

Sheldon olyannyira közönségkedvenc szereplő volt, hogy még a sorozat vége előtt, 2017-ben egy saját előzmény szériát is kapott Az ifjú Sheldon címmel, ami a karakter gyerek- és tinédzserkorát mutatja be. Az előzmény szintén nagyon sikeres, már a 7. évada érkezett idén és néhány rövid pillanat erejéig Jim Parsons és Mayim Bialik is megjelennek benne.