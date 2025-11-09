Óriási az aggodalom: rejtélyes fényeket észleltek a Holdon

Két, eddig megmagyarázhatatlan felvillanást rögzítettek a Hold felszínén, és a szakértők megosztottak abban, hogy pontosan mi is történt a Naprendszerünkben. Az első fényjelenséget október 30-án figyelte meg Daichi Fujii, a japán Hiratsuka Városi Múzeum kurátora.

Japán csillagász rögzítette a Holdon felvillanó titokzatos fényeket – Fotó: freepik.com / Illusztráció

Rejtélyes fények jelentek meg a Hold felszínén

Egy jelentős, kerek fényfolt rövid ideig megvilágította a Hold felszínét, majd eltűnt. Ezt követően, néhány nappal később, november 1-jén újabb felvillanást figyeltek meg, Fujii földi nézőpontjából a Hold horizontja közelében.

A jelenlegi elmélet szerint ezek a fények a Tauridák meteorrajhoz tartozó űrkőzetek becsapódásaiból származhattak. Ez nem meglepő, hiszen a meteorraj minden évben ebben az időszakban várható. A jelenség akkor történik, amikor a Föld áthalad a Encke üstökös által hátrahagyott por- és kődarabok sávján. Ez számunkra látványos, ártalmatlan hullócsillagokat hoz létre, amiket élvezhetünk.

Fujii elmondta, hogy a Holdnak nincs légköre, így a meteoritokat csak akkor láthatjuk, amikor becsapódnak és tüzes krátert hoznak létre. A csillagász hozzátette, hogy a Tauridák meteorrajának csúcsidőszakában figyelte meg a fényjelenségeket a Holdon.

Eközben egy földönkívüli szakértő szerint egy csillagközi objektum, amely látszólag „idegen űrhajó”, komplex jet-struktúrával és ragyogó glóriával halad el a Nap közelében.

A titokzatos csillagközi objektumot 3I/ATLAS néven emlegetik, és jelentések szerint 29 fokos távolságra volt a Naptól. Az összefésült képek „nagy, fénylő glóriát” mutatnak, amely mintegy félmillió kilométerig terjed. Harvard csillagásza, Avi Loeb szerint ezek közül néhány jet a Nap felé mutató, úgynevezett napsugárellenes „anti-fark”, ami az üstökös farka, és látszólag a Nap felé irányul a szokatlan poráramlás miatt – számolt be róla a Daily Star.