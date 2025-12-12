Uri Geller szerint a 3I/ATLAS-on utazó földönkívüliek békével érkeznek és megmentenek minket

A világhírű mentalista, Uri Geller azt állítja, hogy a 3I/ATLAS fedélzetén utazó idegenek békével érkeznek, és meg fogják menteni a Földet a nukleáris katasztrófától.

Uri Geller szerint a 3I/ATLAS figyeli a Földet Fotó: Raggedstone/Képünk illusztráció/Shutterstock

Uri Geller megosztotta elméletét az idegenekről

A Manhattan méretű 3I/ATLAS nagy sebességgel száguld át a Naprendszerünkön. Amióta idén júliusban felfedezték, zavarba ejti a szakértőket, a NASA pedig egy üstökösként azonosította. Azonban Uri Geller másként gondolja, és azt állítja, hogy ez egy idegen űrhajó, amely megfigyeli Földünket.

Ezek az idegenek békével jönnek. Az emberiség az önmegsemmisítés szélén áll, mert mindenki nukleáris bombákat épít. Az egyetlen dolog, ami megmenthet minket ettől az ember által okozott katasztrófától, az az idegen élet

– állítja Uri Geller.

A 77 éves mentalista így folytatta elméletét:

Ha leszállnak a Földre, az nem olyan lesz, mint a Függetlenség napja című filmben. Nem hiszem, hogy gyűlölettel teli küldetésen járnak. Azért vannak itt, hogy békét terjesszenek, és ha megérkeznek, az jó élmény lesz az emberiség számára.

A rejtélyes csillagközi objektum egyre közelebb kerül hozzánk, és december 19-én lesz a legközelebb a Földünkön. A mentalista úgy véli, hogy ekkor fogják a földönkívüliek átadni nekünk azt az ajándékot, amit megmenthet minket:

Valószínű, hogy amikor elhalad mellettünk, adnak nekünk valamit. Lehet, hogy nem fogjuk azonnal tudni, hogyan kell használni azt az erőt, amit kapunk, de idővel rájövünk.

Uri Geller egy ideje azt állítotja, hogy a NASA Goddard Űrrepülési Központ mélyén megmutatták neki az idegeneket. A mentalista szerint jobb, ha elfogadjuk, hogy ezek a földönkívüliek kapcsolatban állhatnak a 3I/ATLAS fedélzetén utazó idegenekkel.

A Galaktikus Föderáció nagyon is valós, és szeretném elhinni, hogy ami a 3I/ATLAS fedélzetén van, annak a része. Még nem értjük, de szerintem bolygónk néhány vezetője igenis tisztában van vele. A megfelelő emberek tudnak róla.

Uri Geller azonban nem az egyetlen, aki elméleteket fogalmazott meg a 3I/ATLAS-szal kapcsolatban. Avi Loeb harvardi asztrofizikus folyamatosan arra sürgeti a NASA-t, hogy ne söpörje félre könnyelműen a lebegő űrszemetet mint egyszerű „üstököst” – számolt be róla a Daily Star.