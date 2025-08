Soha nem látott videó a pokol napjáról – így csapott le a cunami több százezer emberre

A 2004-es szökőár globális ébresztőként hatott: rádöbbentette a világot arra, mennyire kiszolgáltatottak vagyunk a természet erejének. Azóta új és fejlettebb cunami-előrejelző rendszereket vezettek be világszerte – köztük a DART (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis) nevű rendszert is, amely a tenger mélyén elhelyezett szenzorok segítségével képes időben jelezni a közelgő szökőárt.

2004 decemberében azonban az Indiai-óceán térségében még nem működött ilyen figyelmeztető hálózat – és ez is hozzájárult ahhoz, hogy a katasztrófa ekkora emberi és anyagi veszteséget okozott.