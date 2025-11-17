Vilmos herceg békülne Harryvel – szigorú feltételeket szabott

Egyes bennfentes információk szerint Vilmos herceg békülne Harryvel, méghozzá Károly király és Katalin kérésére! A brit trónörökös hajlandó lenne rendezni viszonyát az öccsével, de csak szigorú feltételek mellett.

Egyes információk szerint Vilmos herceg békülne Harryvel, méghozzá Katalin hercegné és Károly király kérésére Fotó: i-Images/Pool/Northfoto

Vilmos herceg békülne Harryvel, de nem akárhogyan!

A testvérek kapcsolata korábban híresen jó és harmonikus volt, egészen addig, amíg Meghan Markle nem került képbe, azóta fokozatosan kezdett távolodni egymástól Vilmos és Harry herceg. A 2020-as Megxit, amikor Meghan és Harry kiköltözött Kaliforniába, még nagyobb szakadékot és távolságtartást eredményezett. Ugyanakkor felröppent a hír, miszerint Katalin hercegné és Károly király hónapok óta próbálja meggyőzni Vilmos herceget, hogy tegye félre büszkeségét és álljon szóba a testvérével.

Az kizárt, hogy egyszerűen csak felemelje a telefont és beszélgessen vele! Harry túl sok mindent kiteregetett a magánéletükről, és ez mély sebeket ejtett

– írja a life.hu egy bennfentesre hivatkozva. Úgy tudni, Vilmos csak úgy tudná elképzelni a Harryvel való találkozást, hogy az felügyelet mellett, a nyilvánosság elől szigorúan elzárva történne meg.

Mint ismert, Harry herceg Tartalék című memoárja csak tovább növelte a feszültséget a testvérek között, mivel a kötetben részletesen ír a családon belüli konfliktusokról és a közte, valamint Vilmos között zajló telefonbeszélgetésekről. A megjelenés óta a testvérek mindössze háromszor találkoztak, akkor is csak családi temetéseken.

Katalin hercegné és Károly király azonban úgy érzi, eljött az idő a kibékülésre. Betegségük miatt másként tekintenek az életre, és szeretnék, ha újra harmónia lenne a családban.

Vilmos makacs, de nem tud örökké ellenállni a felesége és az apja kérésének. Egyre világosabb számára is, hogy a békülés elkerülhetetlen

– mondta egy forrás.