Ritka pillanat: nem akár hol tűnt fel egyedül Katalin hercegné

Ritka pillanat. Kate Middleton először vett részt a Fegyverszünet napja alkalmából tartott eseményen.

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.12. 10:30
Katalin hercegné egy különleges, önálló megjelenéssel tisztelgett a Fegyverszünet napja alkalmából. A 43 éves Walesi hercegné kedden, november 11-én képviselte a királyi családot a Nemzeti Emlékpark Fegyveres Erők Emlékművénél tartott megemlékezésen – közölte a People.

Katalin hercegné először vett részt a Fegyverszünet napja alkalmából tartott eseményen Fotó: i-Images / eyevine

Bár Katalin hercegnének ez volt az első alkalma az eseményen - minden évben részt vesz rajta egy királyi családtag. Hagyományosan vér szerinti királyi személy képviseli a családot, nem pedig a házastárs, de Katalin nem az első királyi feleség, aki önállóan képviseli a monarchiát.

Katalin hercegné először vett részt a Fegyverszünet napja alkalmából tartott eseményen

A hercegné 11 órakor kétperces csenddel emlékezett meg az elesettekről, majd koszorút helyezett el azok tiszteletére, akik életüket adták vagy szolgáltak a brit fegyveres erőkben.

Az eseményen felolvasták a Nemzeti Emlékerdő rezidens költője, Arji Manuelpillai által írt különleges verset, az „A Sonnet For Us All”-t („Szonett mindannyiunkért”), amely a katonai szolgálat során kialakuló személyes kötelékeket és tapasztalatokat ünnepli – olyan témákat, amelyek különösen közel állnak Katalin szívéhez.

A megemlékezés után a hercegné megtekintette az emlékműre frissen felkerült neveket, találkozott veteránokkal, valamint katonacsaládok gyermekeivel, akiknek szülei éppen szolgálatban vannak.

A királyi család több tagja is megemlékezett a fegyverszünet napjáról.

III. Károly király és Kamilla királyné a windsori kastélyban fogadták a Csendes-óceánon szolgáló második világháborús veteránokat és családjaikat, a VJ-nap (Victory over Japan) 80. évfordulójának alkalmából.

Vilmos herceg videóüzenetben szólalt meg a Royal British Legion megemlékezésén:

A saját katonai tapasztalataimon és a haditengerészet, a hadsereg és a légierő egységeivel végzett munkámon keresztül első kézből láttam, milyen keményen dolgoznak és mennyire elhivatottak a fegyveres erők tagjai, hogy biztonságban legyünk

 

